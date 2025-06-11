Berburu Jamur Termahal di Margaret River Australia

PERTH - Siapa yang tidak kenal dengan Truffel, jamur langka yang dibanderol dengan harga tinggi, selalu jadi primadona di dunia kuliner.

Wanginya yang khas membuat orang tergila-gila, dan menggunakannya dalam hampir semua kuliner mewah.

Jamur ini tumbuh di bawah tanah, dekat akar pohon tertentu, dan termasuk dalam genus Tuber. Truffle memiliki berbagai varietas, seperti truffle hitam Périgord, truffle putih, dan truffle hitam Tiongkok, yang masing-masing memiliki ciri khas rasa dan aroma yang unik.

Di Margaret River, Southwest Australia, ada sebuah keluarga yang mengabdikan diri untuk membangun perkebunan yang didesain untuk tumbuh kembang Truffel.

Ben dan Charmaine, pasangan suami istri ini menanam sekira 700 pohon, yang didominasi oleh tanaman hazelnut, sebagai sarana tumbuh Truffel.

Dalam sekali panen, antara Juni dan Agustus, Margaret River Truffle Farm mengaku bisa memanen sekira 340 kilogram Truffel dan mendistribusikannya ke banyak restoran di sekitar.

1. Berburu Truffel

Kini, pasangan itu membuka sebuah paket wisata baru: Berburu Truffel. Para wisatawan diajak untuk mengenal lebih dalam apa sebenarnya Truffel, dan bersama-sama berburu jamur mewah tersebut dari baunya yang khas.

Mereka menggunakan dua anjing Labrador, bernama Alby dan Tazzy yang sudah dilatih untuk bisa mencari Truffel dari aromanya.

Berkat Alby dan Tazzy, wisatawan diajak untuk menggali, mencari dan memanen sendiri Truffel yang ditunjukan dua anjing jinak itu. Sebuah pengalaman yang tak akan terlupakan.