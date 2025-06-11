Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berburu Jamur Termahal di Margaret River Australia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |23:19 WIB
Berburu Jamur Termahal di Margaret River Australia
Margaret River Truffel Farm
A
A
A

PERTH - Siapa yang tidak kenal dengan Truffel, jamur langka yang dibanderol dengan harga tinggi, selalu jadi primadona di dunia kuliner.

Wanginya yang khas membuat orang tergila-gila, dan menggunakannya dalam hampir semua kuliner mewah.

Jamur ini tumbuh di bawah tanah, dekat akar pohon tertentu, dan termasuk dalam genus Tuber. Truffle memiliki berbagai varietas, seperti truffle hitam Périgord, truffle putih, dan truffle hitam Tiongkok, yang masing-masing memiliki ciri khas rasa dan aroma yang unik. 

Truffel

Di Margaret River, Southwest Australia, ada sebuah keluarga yang mengabdikan diri untuk membangun perkebunan yang didesain untuk tumbuh kembang Truffel.

Ben dan Charmaine, pasangan suami istri ini menanam sekira 700 pohon, yang didominasi oleh tanaman hazelnut, sebagai sarana tumbuh Truffel.

Dalam sekali panen, antara Juni dan Agustus, Margaret River Truffle Farm mengaku bisa memanen sekira 340 kilogram Truffel dan mendistribusikannya ke banyak restoran di sekitar.

1. Berburu Truffel

Kini, pasangan itu membuka sebuah paket wisata baru: Berburu Truffel. Para wisatawan diajak untuk mengenal lebih dalam apa sebenarnya Truffel, dan bersama-sama berburu jamur mewah tersebut dari baunya yang khas.

Berburu Truffel

Mereka menggunakan dua anjing Labrador, bernama Alby dan Tazzy yang sudah dilatih untuk bisa mencari Truffel dari aromanya.

Berkat Alby dan Tazzy, wisatawan diajak untuk menggali, mencari dan memanen sendiri Truffel yang ditunjukan dua anjing jinak itu. Sebuah pengalaman yang tak akan terlupakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189841//tangkapan_layar_video_memperlihatkan_dua_pria_bersenjata_menembak_dari_sebuah_jembatan_kecil_di_pantai_bondi-RrCF_large.jpg
Penembakan Pantai Bondi: Seorang Pelaku Tewas, Lainnya Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189835//ilustrasi-Lfkh_large.jpg
BREAKING NEWS: Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Tewaskan Setidaknya 10 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/16/3188943//ilustrasi-a4sK_large.jpg
Larangan Medsos Anak Usia di Bawah 16 Tahun Mulai Berlaku di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185619//senator_australia_pauline_hanson_mengenakan_burqa_di_parlemen-dHWR_large.jpg
Senator Australia Kenakan Burqa di Parlemen, Picu Kemarahan dan Tuduhan Rasisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184960//drone-6EeM_large.jpg
Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement