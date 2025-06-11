Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Membuat Bakso dari Daging Kurban, Resep Anti-Gagal Dijamin Satu Keluarga Suka

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |05:36 WIB
Cara Membuat Bakso dari Daging Kurban, Resep Anti-Gagal Dijamin Satu Keluarga Suka
Cara Membuat Bakso dari Daging Kurban, Resep Anti-Gagal Dijamin Satu Keluarga Suka, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Meskipun perayaan Idul Adha sudah berlalu, biasanya sebagian masyarakat masih punya stok daging sapi yang cukup banyak. Terkadang beberapa masih bingung ingin diolah seperti apa lagi, nah buat kamu yang masih bingung mau bikin apa kamu bisa menyulapnya menjadi bakso. Yuk intip cara resep membuat bakso dari daging kurban, dijamin semuanya suka 

Bakso menjadi makanan favorit sejuta umat, selain rasanya yang lezat bakso sapi juga tergolong mudah untuk dibuat di rumah. Selain itu rasa kuah kaldu dari bakso memiliki sensasi yang menyegarkan, sehingga cocok untuk dihidangkan setelah selama ini makan rendang, sate ataupun semur.  


Bakso Sapi

Untuk membuat bakso sapi kamu bisa mengikuti beberapa tips simpel seperti dibawah ini, berikut cara membuat bakso dari daging kurban:


Bahan-Bahan:

- 500 gram daging sapi.
- 135 gram es batu.
- 60 gram putih telur.
- 20 gram garam kasar.
- 3 gram kaldu jamur.
- 100 gram tepung tapioka.
- Air secukupnya untuk kuah bakso.


Cara Pengolahannya:

1. Potong-potong daging sapi menjadi beberapa bagian dan jangan lupa untuk dibekukan terlebih dahulu semalaman.

2. Haluskan daging sapi dan es batu menggunakan chopper.

3. Masukan garam dan kaldu jamur, lalu haluskan kembali.

4. Setelah itu, lanjutkan dengan memasukan putih telur, lakukan selama 2 menit.

5. Terakhir, tambahkan tepung tapioka dan lakukan selama 1,5 menit.

6. Dari bahan yang sudah dihaluskan tadi bentuklah menjadi bulat seperti bakso dan masukan kedalam air panas.

7. Setelah semuanya berhasil untuk dicetak, lalu rebus 5-7 menit, setelah bakso mengapung, tiriskan. 

8. Diamkan selama 2 menit atau bisa dimasukan kedalam air es. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement