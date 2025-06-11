Cara Membuat Bakso dari Daging Kurban, Resep Anti-Gagal Dijamin Satu Keluarga Suka

Cara Membuat Bakso dari Daging Kurban, Resep Anti-Gagal Dijamin Satu Keluarga Suka, (Foto: Freepik)

JAKARTA - Meskipun perayaan Idul Adha sudah berlalu, biasanya sebagian masyarakat masih punya stok daging sapi yang cukup banyak. Terkadang beberapa masih bingung ingin diolah seperti apa lagi, nah buat kamu yang masih bingung mau bikin apa kamu bisa menyulapnya menjadi bakso. Yuk intip cara resep membuat bakso dari daging kurban, dijamin semuanya suka

Bakso menjadi makanan favorit sejuta umat, selain rasanya yang lezat bakso sapi juga tergolong mudah untuk dibuat di rumah. Selain itu rasa kuah kaldu dari bakso memiliki sensasi yang menyegarkan, sehingga cocok untuk dihidangkan setelah selama ini makan rendang, sate ataupun semur.



Bakso Sapi

Untuk membuat bakso sapi kamu bisa mengikuti beberapa tips simpel seperti dibawah ini, berikut cara membuat bakso dari daging kurban:



Bahan-Bahan:

- 500 gram daging sapi.

- 135 gram es batu.

- 60 gram putih telur.

- 20 gram garam kasar.

- 3 gram kaldu jamur.

- 100 gram tepung tapioka.

- Air secukupnya untuk kuah bakso.



Cara Pengolahannya:

1. Potong-potong daging sapi menjadi beberapa bagian dan jangan lupa untuk dibekukan terlebih dahulu semalaman.

2. Haluskan daging sapi dan es batu menggunakan chopper.

3. Masukan garam dan kaldu jamur, lalu haluskan kembali.

4. Setelah itu, lanjutkan dengan memasukan putih telur, lakukan selama 2 menit.

5. Terakhir, tambahkan tepung tapioka dan lakukan selama 1,5 menit.

6. Dari bahan yang sudah dihaluskan tadi bentuklah menjadi bulat seperti bakso dan masukan kedalam air panas.

7. Setelah semuanya berhasil untuk dicetak, lalu rebus 5-7 menit, setelah bakso mengapung, tiriskan.

8. Diamkan selama 2 menit atau bisa dimasukan kedalam air es.