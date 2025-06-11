Lebih Sehat Makan Malam Jam 7 atau 9? Ini Jawabannya

JAM makan malam akan sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Biasanya kebanyakan orang makan malam di antara jam 7 atau 9, tetapi manakah yang lebih baik makan malam pada pukul 7 atau 9 untuk menurunkan berat badan ?

Waktu jam makan malam seseorang berbeda-beda karena waktu selesai aktivitas mereka juga berbeda-beda. Oleh karena itu, ada yang sempat untuk makan malam jam 7 ada pula yang baru sempat makan malam jam 9.

Dilansir dari National Institute of General Medical Health, Rabu (10/6/2025). Ternyata waktu makan malam ini sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh karena dalam tubuh terdapat ritme sirkadian atau circadian rhytm yang mempengaruhi pola tidur, suhu, pelepasan hormon, nafsu makan dan pencernaan.

Ketika kita makan malam lebih awal pada pukul 7, kita memberikan banyak waktu untuk mencerna makanan tersebut sebelum kita tidur. Hal ini membuat kita tidak kembung, meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan keinginan makan atau nyemil larut malam.

Ketika kamu tidak nyemil setelah makan malam di jam tersebut tanpa disadari kamu telah menjalani puasa malam atau intermittent fasting yang dapat membantu proses pembakaran lemak karena ketika berpuasa tubuh menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi untuk tubuh. Proses ini mampu mendukung untuk menurunkan berat badan dalam diri kita.