HOME WOMEN FASHION

Viral Depression Hair, Gaya Rambut Berantakan Bakal Jadi Tren Baru?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |18:22 WIB
Viral <i>Depression Hair</i>, Gaya Rambut Berantakan Bakal Jadi Tren Baru?
Gaya Rambut Berantakan Bakal Jadi Tren Baru? (Foto: Daily Mail)
TREN mode terus berkembang dari tahun ke tahun. Dalam perhelatan Milan Fashion Week 2025 baru-baru ini, rumah mode Prada sukses mencuri perhatian.

Bukan hanya lewat koleksi busananya yang edgy dan eksperimental, tetapi juga lewat tampilan rambut para model yang nyeleneh. Ya, kusut dan berantakan! Bahkan, mendapat julukan “depression hair.”

Bukan sekadar gimmick runway, gaya ini menjadi topik diskusi publik yang hangat. Netizen lantas bertanya-tanya, apakah rambut acak-acakan ini bakal menjadi tren baru di 2025? Berikut ulasannya, melansir dari beberapa sumber, Rabu (11/6/2025).

Melansir dari laman Daily Mail, penampilan “depression hair” ini pertama kali mencuat dalam peragaan busana Prada Fall/Winter 2025–2026. 

Rambut para model tampil dengan tekstur kasar, kusut alami, poni tak rata, dan ujung rambut yang tampak belum disisir. 

Bukannya terlihat memikat dalam cara tradisional, tampilan ini justru seperti refleksi hari-hari penuh kekacauan, dan ternyata, itulah pesannya.

Tak butuh waktu lama, tren ini langsung viral di TikTok dan X (dulu Twitter). Tagar seperti #PradaHair dan #DepressionHair ramai digunakan. 

Banyak pengguna yang mengaitkan gaya rambut ini dengan kondisi kesehatan mental yang nyata, seperti kelelahan, stres, atau bahkan depresi.

Sebaliknya, sebagian lainnya mengapresiasi keberanian Prada mengangkat “raw reality” ke panggung mode.

Rambut bukan satu-satunya elemen yang disulap Prada dalam narasi ini. Miuccia Prada dan Raf Simons menghadirkan koleksi busana dengan siluet kuat, tekstur kasar, dan lapisan material berat seperti bulu, kulit, dan wol. 

Banyak busana menampilkan potongan loose yang tampak seperti "busana rumahan" yang disulap jadi statement fashion.

 

