Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen: Maaf Kak, Kirain Mira Hayati

JAKARTA - Lisa Mariana membuat warganet terkejut. Pasalnya Lisa Mariana tampil menggunakan hijab. Dengan kerudung berwarna merah, Lisa justru dikira Mira Hayati.

Selebgram Lisa Mariana terus menyita perhatian. Sebelumnya dia menggugat mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil membayar Rp16,6 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian immateriil Rp6,6 miliar dan kerugian materiil Rp10 miliar.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana meminta majelis hakim menyita aset rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, jika Emil tak bisa membayar isi putusan nanti.

Kali ini, Lisa Mariana kembali terbuat terkejut dengan penampilan yang tertutup dan men-mention sebuah akun pakaian muslim. Padahal Lisa Mariana kerap memamerkan body goals-nya yang seksi, sewaktu belia. Saat itu Lisa Mariana kerap menggunakan baju minim. Namun kali ini menggunakan baju yang tertutup.