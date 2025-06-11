Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen: Maaf Kak, Kirain Mira Hayati

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |14:07 WIB
Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen: Maaf Kak, Kirain Mira Hayati
Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen: Maaf Kak, Kirain Mira Hayati. (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Lisa Mariana membuat warganet terkejut. Pasalnya Lisa Mariana tampil menggunakan hijab. Dengan kerudung berwarna merah, Lisa justru dikira Mira Hayati. 

Selebgram Lisa Mariana terus menyita perhatian. Sebelumnya dia menggugat mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil membayar Rp16,6 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian immateriil Rp6,6 miliar dan kerugian materiil Rp10 miliar.

Lisa Mariana Pakai Hijab, Dirain Mira Hayati (Foto: Layar Tangkap Instagram Lisa Mariana)

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana meminta majelis hakim menyita aset rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, jika Emil tak bisa membayar isi putusan nanti.

Kali ini, Lisa Mariana kembali terbuat terkejut dengan penampilan yang tertutup dan men-mention sebuah akun pakaian muslim. Padahal Lisa Mariana kerap memamerkan body goals-nya yang seksi, sewaktu belia. Saat itu Lisa Mariana kerap menggunakan baju minim. Namun kali ini menggunakan baju yang tertutup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3188033//lisa_mariana-uFhl_large.jpg
Alasan Lisa Mariana Tak Ditahan usai Diperiksa 15 Jam terkait Kasus Video Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187970//lisa_mariana-VREs_large.jpg
Sempat Ditangkap, Polisi Bebaskan Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799//viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187776//lisa_mariana-6qAy_large.jpg
Breaking News! Lisa Mariana Ditangkap Polda Jabar Terkait Dugaan Video Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement