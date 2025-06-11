3 Potret Dakota Johnson Usai Putus dari Chris Martin, Pakai Dress Hitam Transparan

DAKOTA Johnson belakangan sukses mencuri perhatian publik lewat gaya goth-chic di tengah sorotan usai kabar putus dari Chris Martin mencuat.

Penampilan terbaru Dakota Johnson baru-baru ini kian menuai pujian sekaligus spekulasi tentang pesan tersembunyi lewat busana transparannya.

Berikut tiga potretnya, dirangkum dari pagesix, Rabu (11/5/2025).

1. Penampilan “Revenge Dress” di New York

Melansir laman Pagesix, pada 5 Juni lalu, pasca putus dari Chris Martin, Dakota tampil berjalan keluar dari Greenwich Hotel menuju studio Late Night with Seth Meyers.

Ia tampak mengenakan dress tulle hitam tembus pandang berpotongan midi lengan panjang, dilapisi bodysuit cokelat gelap di dalamnya.

Gaya ini kemudian disebut sebagai ‘revenge dress’ oleh InStyle dan E! News, seakan jadi simbol bangkit pasca putus.

Media People juga menyebutnya "ultimate breakover move", menegaskan bahwa busana transparan ini bukan sekadar fashion statement, tetapi juga tanda bahwa Dakota telah menerima perubahannya setelah hubungannya selama hampir delapan tahun berakhir.