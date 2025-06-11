Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Dakota Johnson Usai Putus dari Chris Martin, Pakai Dress Hitam Transparan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |08:40 WIB
3 Potret Dakota Johnson Usai Putus dari Chris Martin, Pakai Dress Hitam Transparan
3 Potret Dakota Johnson Pakai Dress Hitam Transparan (Foto: pagesix)
A
A
A

DAKOTA Johnson belakangan sukses mencuri perhatian publik lewat gaya goth-chic di tengah sorotan usai kabar putus dari Chris Martin mencuat.

Penampilan terbaru Dakota Johnson baru-baru ini kian menuai pujian sekaligus spekulasi tentang pesan tersembunyi lewat busana transparannya.

Berikut tiga potretnya, dirangkum dari pagesix, Rabu (11/5/2025).

1. Penampilan “Revenge Dress” di New York

Melansir laman Pagesix, pada 5 Juni lalu, pasca putus dari Chris Martin, Dakota tampil berjalan keluar dari Greenwich Hotel menuju studio Late Night with Seth Meyers.

Ia tampak mengenakan dress tulle hitam tembus pandang berpotongan midi lengan panjang, dilapisi bodysuit cokelat gelap di dalamnya.

3 Potret Dakota Johnson Pakai Dress Hitam Transparan (Foto: pagesix)

Gaya ini kemudian disebut sebagai ‘revenge dress’ oleh InStyle dan E! News, seakan jadi simbol bangkit pasca putus.

Media People juga menyebutnya "ultimate breakover move", menegaskan bahwa busana transparan ini bukan sekadar fashion statement, tetapi juga tanda bahwa Dakota telah menerima perubahannya setelah hubungannya selama hampir delapan tahun berakhir.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/612/3145729/dakota-WjwB_large.jpg
Profil Dakota Johnson, Artis Cantik Mantan Pacar Chris Martin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/612/3051252/dakota_johnson-MTaI_large.jpg
Potret Dakota Johnson Pamerkan Cincin Tunangan dari Chris Martin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/611/2820184/6-model-rambut-dakota-johnson-pacar-chris-martin-vokalis-coldplay-pgliSdYtOE.jpg
6 Model Rambut Dakota Johnson, Pacar Chris Martin Vokalis Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/20/194/2816926/7-potret-cantik-dakota-johnson-pacar-chris-martin-vokalis-coldplay-fEd8jiLmj1.jpg
7 Potret Cantik Dakota Johnson, Pacar Chris Martin Vokalis Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/12/481/1858184/ini-rahasia-tubuh-dakota-johnson-terlihat-super-seksi-di-film-teranyarnya-fifty-shade-freed-rlFjkJkCk1.jpg
Ini Rahasia Tubuh Dakota Johnson Terlihat Super Seksi di Film Teranyarnya "Fifty Shade Freed"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/04/194/1609546/dakota-johnson-tampil-tanpa-bra-di-gala-perdana-fifthy-shades-darker-0XY0vCK74K.jpg
Dakota Johnson Tampil Tanpa Bra di Gala Perdana "Fifthy Shades Darker"
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement