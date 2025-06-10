Potret Terkini Evan Dimas Eks Bintang Timnas Indonesia, Penampilan Kurus Bikin Pangling

JAKARTA – Nama Evan Dimas Darmono, eks gelandang andalan Timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah potret terbarunya viral di media sosial. Mantan bintang yang dikenal sebagai maestro lini tengah ini terlihat lebih kurus dari biasanya, memicu simpati dari warganet yang mengenangnya sebagai salah satu pahlawan sepakbola nasional.

Evan Dimas pertama kali mencuri perhatian publik saat menjadi kapten Timnas U-17 dan U-19. Evan mulai dikenal luas setelah berhasil membukukan lima gol di ajang Piala AFF U-19 tahun 2013, salah satunya dengan mencetak hattrick saat menghadapi Korea Selatan. Prestasi tersebut membawa Indonesia menjuarai turnamen dan melaju ke Piala Asia U-19 pada 2014.

Setelah sukses di level junior, Evan melanjutkan karier profesionalnya bersama klub-klub besar seperti Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, Selangor FA (Malaysia), hingga Persija Jakarta. Ia juga menjadi pemain andalan Timnas senior di berbagai laga penting.

Namun, memasuki musim 2021/2022, performa Evan mulai mengalami penurunan. Bahkan, isu pensiun dini sempat mencuat. Pada Januari 2025, klub terakhirnya Persik Kediri resmi melepas sang pemain, dan hingga kini Evan belum bergabung dengan klub manapun.

Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @rapiieeeeae, dikutip pada Selasa (10/5/2025), menampilkan kondisi Evan Dimas yang terlihat jauh lebih kurus dibanding saat masih aktif sebagai pemain. Penampilannya yang berbeda ini sontak membuat banyak netizen bertanya-tanya mengenai kondisi kesehatannya.

Meski belum ada pernyataan resmi, publik menduga bahwa cedera menjadi salah satu faktor utama di balik perubahan kondisi Evan. Terlebih, ia diketahui pernah mengalami cedera ACL saat membela Timnas Indonesia melawan Vietnam.

Saat ini, Evan tengah menjalani proses mendapatkan lisensi kepelatihan dan aktif melatih di SSB Saraswati, Tulungagung, Jawa Timur. Banyak pihak meyakini bahwa ia sedang mempersiapkan langkah baru untuk tetap berkiprah di dunia sepakbola sebagai pelatih muda yang potensial.

Harapan Netizen

Potret fisik yang berubah drastis dan status tanpa klub membuat banyak penggemar merasa prihatin. Beragam komentar dukungan dan doa mengalir dari netizen, yang berharap Evan tetap termotivasi dan terus berperan dalam perkembangan sepakbola Tanah Air.