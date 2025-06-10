MrBeast Habiskan Rp8,1 Miliar untuk Kencan Romantis, Sewa Satu Disneyland!

YOUTUBER MrBeast baru-baru ini mengunggah video yang menunjukkan dia menghabiskan USD500 ribu atau Rp8,1 miliar (1 USD = Rp16.269) untuk menyewa Disneyland demi kencan romantis dengan tunangannya, Thea Booysen.

Dalam video berjudul "$1 vs $500.000 Romantic Date”, MrBeast membandingkan berbagai kencan dengan budget yang berbeda-beda. Dari kencan sederhana seharga $1 hingga kencan mewah seharga USD500.000. MrBeast menunjukkan bahwa uang tidak selalu menjadi jaminan untuk malam kencan yang sempurna.

Setelah melakukan beberapa kencan dengan budget yang berbeda-beda, MrBeast dan Thea akhirnya tiba di Disneyland, tempat yang sangat spesial bagi pasangan ini. MrBeast memutuskan untuk menyewa seluruh taman hiburan ini demi malam kencan yang romantis dan tak terlupakan.

"Ini adalah malam kencan yang sempurna," kata MrBeast saat berjalan-jalan di Disneyland yang kosong. "Tidak ada orang lain di sini, hanya kita berdua,” ucapnya lagi, mengutip People, Selasa (10/5/2025).

MrBeast dan Thea menikmati berbagai wahana dan atraksi di Disneyland, termasuk Space Mountain, Splash Mountain, dan Haunted Mansion. Mereka juga menikmati makan malam romantis di Blue Bayou Restaurant.

"Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Aku merasa seperti sedang berada di dalam dongeng,” ujar Thea.

MrBeast memang dikenal dengan kegiatan filantropisnya dan sering menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membuat konten yang unik dan menarik.