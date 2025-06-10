Wanita Ini Syok Tahu Pacarnya Ternyata Stalker, Intip Foto-fotonya Sebelum Mereka Bertemu

SEBUAH hubungan asmara bisa menjadi rumit ketika salah satu pihak mengakui telah mengintip (stalking) pasangannya sebelum mereka bertemu. Ini adalah kasus yang dialami oleh seorang wanita yang baru-baru ini mengetahui bahwa pacarnya telah mengintipnya sebelum mereka bertemu.

Dalam postingan di Reddit, wanita tersebut mengungkapkan bahwa dia merasa sangat terkejut dan tidak percaya ketika pacarnya yang sedang mabuk mengakui telah mengintipnya di media sosial sebelum mereka bertemu secara langsung.

"Dia mengatakan bahwa dia telah melihat foto-foto saya di Instagram dan Facebook sebelum kita bertemu. Aku merasa seperti sedang diintip dan itu membuatku merasa tidak nyaman, ucap wanita itu, dikutip dari NYPost, Selasa (10/6/2025).

Wanita tersebut juga mengungkapkan bahwa dia merasa pacarnya telah memiliki kesan tentang dirinya sebelum mereka bertemu, dan itu membuatnya merasa seperti tidak bisa menjadi dirinya sendiri.

"Aku merasa seperti dia telah memiliki gambaran tentang aku sebelum kita bertemu. ku tidak tahu apakah dia benar-benar mengenal aku atau hanya mengenal gambaran tentang aku,” tulisnya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan antara mengintip dan mengenal seseorang. Apakah mengintip seseorang di media sosial sebelum bertemu secara langsung dapat dianggap sebagai tanda ketertarikan yang sehat atau sebagai pelanggaran privasi?

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa mengintip seseorang di media sosial sebelum bertemu secara langsung adalah hal yang normal dan tidak ada salahnya. Namun, yang lain mungkin berpendapat bahwa ini adalah pelanggaran privasi dan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman.