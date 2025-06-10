4 Potret Cantik Sarah Hilgers Kakak dari Mees Hilgers, Ramah kepada Fans Timnas Indonesia

JAKARTA - Siapa sih yang tak kenal dengan Mees Hilgers, pemain sepak Timnas Indonesia yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Eredivisie, Twente. Pemain yang memiliki darah keturunan Belanda dan Manado ini, tak hanya menarik di lapangan saja tetapi parasnya yang khas orang Belanda juga menarik perhatian para warganet.



Tidak hanya Mees Hilgers, sang kakak Sarah Hilgers, juga mendapat perhatian besar dari fans Timnas Indonesia. Perempuan cantik ini memiliki pesona yang tak kalah jauh dari sang adik, ia juga memiliki paras cantik khas Belanda dan Indonesia, sehingga tak heran Sarah dikerubungi oleh banyak penggemar.

Kecantikanya tersorot dari beberapa postingan di Instagramnya @sarahilgerss. Salah satu yang menarik perhatian adalah ketika ia memposting momennya pada saat memberi dukungan kepada sang adik yang masuk dalam list skuad timnas saat bermain dengan Timnas China di Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025.

Berikut beberapa potret dari Sarah Hilgers Kakak dari Mees Hilgers pada saat

Keakrabannya Bersama Adiknya, Mees Hilgers

Seperti adik dan kakak pada umumnya mereka terlihat sangat akrab. Dalam unggahan Sarah sebelum laga pertandingan Indonesia vs China di Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam postingannya Sarah juga menulis “Mees + You = my safe place,” yang membuat postingan tersebut terlihat lebih romantis.



Antusiasnya Ketika Menonton Pertandingan Timnas

Antusias Sarah juga tergambar dari postinganya, ia tidak hanya mengunggah foto bersama sang adik saja tetapi juga bersama fans-fans dari sang adik. Bahkan ia juga membagikan satu video yang menunjukan suasana pada saat pertandingan tersebut.