Viral! Sang Ibu Disangka Kakak saat Wisuda, Ternyata Neneknya Tak Kalah Awet Muda

JAKARTA – Dunia maya kembali dibuat heboh dengan sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @tantegemoy yang menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan momen pengambilan foto keluarga usai acara wisuda yang justru jadi sorotan netizen. Sang ibu dari wisudawan disangka kakaknya sendiri!

Dalam video berdurasi singkat itu, tampak empat orang berdiri bersama untuk berfoto yang terdiri dari sang ibu, anak yang diwisuda, serta nenek dan kakek dari pihak keluarga. Saat fotografer mengarahkan posisi foto, sang ibu justru diminta bertukar tempat dengan neneknya. Menyangka ibu kandung tersebut adalah sang kakak, fotografer tanpa sadar telah membuat netizen ikut terkecoh.

“Ini ibunya, saya neneknya,” kata Sang nenek dengan cepat menanggapi fotografer. Jawaban itu sontak membuat banyak orang di lokasi dan di dunia maya terkejut. Tak sedikit yang salah sangka karena sang nenek terlihat masih begitu awet muda.



Netizen Tak Percaya

Video ini pun langsung viral dan menuai beragam komentar dari warganet yang tak kalah kaget.

“Lagian neneknya juga kemudaan ????” tulis akun @ini***