Rumah Ikonik Lokasi Syuting Breaking Bad Terus Didatangi Fans, Pemilik Sampai Semprot Air

MEKSIKO - Joanne Quintana, pemilik rumah ikonik di Albuquerque, New Mexico, yang digunakan sebagai kediaman Walter White dalam serial "Breaking Bad", tak bisa menahan emosinya terhadap penggemar yang terus-menerus mengunjungi propertinya.

Dalam sebuah video viral yang diunggah oleh pengguna Instagram @santi.s._, Quintana terlihat menyemprotkan air ke arah pengunjung yang berkumpul di luar rumahnya. Ia juga terdengar mengatakan, "Mundur, cowboy," sambil meminta mereka untuk tidak mendekat dan hanya mengambil foto dari sudut tertentu tanpa menggunakan tripod.

Mengutip People, Selasa (10/6/2025), Quintana yang telah tinggal di rumah tersebut sejak kecil, mengungkapkan bahwa keluarganya membeli rumah itu pada tahun 1973. Namun, sejak rumah tersebut muncul dalam serial populer tersebut, mereka harus menghadapi hingga 300 mobil yang melewati rumah setiap harinya.

Gangguan dari penggemar, termasuk lelucon yang berlebihan seperti mengirimkan paket palsu pada pukul 4:30 pagi yang memicu respons dari tim penjinak bom, membuat keluarga Quintana memasang pagar logam tinggi untuk melindungi properti mereka.

Meskipun serial "Breaking Bad" telah berakhir lebih dari satu dekade lalu, rumah tersebut tetap menjadi daya tarik bagi penggemar. Namun, bagi Quintana dan keluarganya, perhatian yang berlebihan ini telah melelahkan.

Setelah lebih dari 50 tahun tinggal di rumah tersebut, mereka memutuskan untuk menjualnya dengan harga $4 juta dan melanjutkan kehidupan mereka di tempat lain. Quintana menegaskan bahwa meskipun banyak penggemar yang mencintai serial tersebut, hal itu tidak mengesankan baginya dan keluarganya yang telah mengalami berbagai gangguan.

(Qur'anul Hidayat)