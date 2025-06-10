Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |14:27 WIB
5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?
5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, kembali mencuri perhatian warganet. Bukan soal gaya berpakaian atau tingkah lucunya, melainkan karena hobi barunya yang cukup mengejutkan, padel! 

Dalam unggahan terbaru akun Instagram @raffinagita1717, Rafathar terlihat serius dan antusias memainkan olahraga yang tengah naik daun tersebut.

Nagita bahkan sempat menggoda sang suami, Raffi, karena merasa “tertinggal” dari perkembangan putranya. 

Ia juga menyindir bahwa sebentar lagi Rafathar bisa saja meminta dibuatkan lapangan padel pribadi di rumah mewah mereka di kawasan Andara.

Berikut 5 potret seru Rafathar saat bermain padel yang bikin Raffi Ahmad auto mikir bangun lapangan sendiri, dilansir dari akun Instagramnya, @raffinagita1717, Selasa (10/6/2025).

1. Potret Rafathar Totalitas di Lapangan Padel

5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?
5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?

Dalam foto unggahan Instagram @raffinagita1717, Rafathar terlihat sporty dengan outfit kaus hitam dengan aksen warna merah dan kuning, lengkap dengan sepatu olahraga. 

Ia memegang raket padel dan berdiri percaya diri di depan net. Melihat ekspresi seriusnya, banyak netizen kagum dengan semangatnya yang terlihat sangat total.


2. Dukungan dari Nagita, Sindiran untuk Raffi

5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?
5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?

Nagita Slavina lantas menulis caption yang mengundang senyum dalam postingannya itu. 

“Rafathar Mode On. PADEL. Gawat Papa ketinggalan nih kayaknya. Bentar lagi gawat kalo minta Papanya bikin lapangan Padel di Andara,” tulisnya. 

Caption tersebut seolah menunjukkan bahwa Nagita bangga melihat perkembangan Rafathar, sekaligus menyentil Raffi yang mungkin belum terlalu akrab dengan olahraga ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/612/3097310/momen_rafathar_belajar_masak_telor_dengan_mbak_lala-gv03_large.JPG
Momen Rafathar Belajar Masak Telor dengan Mbak Lala, Netizen: Apa Mau Ngekos?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086249/gaya_rafathar_nonton_timnas_indonesia_vs_jepang-icP5_large.jpg
Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang, Netizen: Kayak Anak SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068223/raffi_ahmad_dan_rafathar-gvlJ_large.jpg
Netizen Terharu Lihat Momen Rafathar Cium Kakbah saat Umrah dengan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049575/ulang_tahun_rafathar-O4WI_large.jpg
Potret Gemas Cipung Cium Rafathar yang Lagi Ulang Tahun Ke-9
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035028/raffi_ahmad-aErQ_large.jpg
Raffi Ahmad Jawab Kabar Kehamilan Nagita Slavina Usai Rafathar Keceplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035002/rafathar-lb8M_large.jpg
Rafathar Sebut Nagita Slavina Tengah Hamil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement