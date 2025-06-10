5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?

JAKARTA - Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, kembali mencuri perhatian warganet. Bukan soal gaya berpakaian atau tingkah lucunya, melainkan karena hobi barunya yang cukup mengejutkan, padel!

Dalam unggahan terbaru akun Instagram @raffinagita1717, Rafathar terlihat serius dan antusias memainkan olahraga yang tengah naik daun tersebut.

Nagita bahkan sempat menggoda sang suami, Raffi, karena merasa “tertinggal” dari perkembangan putranya.

Ia juga menyindir bahwa sebentar lagi Rafathar bisa saja meminta dibuatkan lapangan padel pribadi di rumah mewah mereka di kawasan Andara.

Berikut 5 potret seru Rafathar saat bermain padel yang bikin Raffi Ahmad auto mikir bangun lapangan sendiri, dilansir dari akun Instagramnya, @raffinagita1717, Selasa (10/6/2025).

1. Potret Rafathar Totalitas di Lapangan Padel

5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?

Dalam foto unggahan Instagram @raffinagita1717, Rafathar terlihat sporty dengan outfit kaus hitam dengan aksen warna merah dan kuning, lengkap dengan sepatu olahraga.

Ia memegang raket padel dan berdiri percaya diri di depan net. Melihat ekspresi seriusnya, banyak netizen kagum dengan semangatnya yang terlihat sangat total.



2. Dukungan dari Nagita, Sindiran untuk Raffi

5 Potret Rafathar Mendadak Hobi Main Padel, Raffi Auto Ingin Bikin Lapangan di Andara?

Nagita Slavina lantas menulis caption yang mengundang senyum dalam postingannya itu.

“Rafathar Mode On. PADEL. Gawat Papa ketinggalan nih kayaknya. Bentar lagi gawat kalo minta Papanya bikin lapangan Padel di Andara,” tulisnya.

Caption tersebut seolah menunjukkan bahwa Nagita bangga melihat perkembangan Rafathar, sekaligus menyentil Raffi yang mungkin belum terlalu akrab dengan olahraga ini.