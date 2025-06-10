Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kondom Berusia 200 Tahun Dipamerkan, Begini Wujudnya

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |07:28 WIB
Kondom Berusia 200 Tahun Dipamerkan, Begini Wujudnya
Kondom Berusia 200 Tahun Dipamerkan, Begini Wujudnya (Foto:
A
A
A

SEBUAH kondom yang berusia 200 tahun dipamerkan di Rijksmuseum Amsterdam, Belanda. Kondom yang dilengkapi dengan gambar erotis itu akan dipamerkan hingga Bulan November.

Rijksmuseum Amsterdam sebuah museum yang memiliki koleksi karya seni saat masa lalu dan didirikan oleh pemerintah setempat pada 19 November 1798 yang kemudian berubah nama menjadi “Rijksmuseum” pada tahun 1813 setelah Raja Willem I naik tahta.

Kondom berusia 200

Dilansir dari South China Morning Post, Selasa (10/6/2025), museum ini memamerkan sebuah kondom yang terbuat dari usus buntu domba dan diyakini sudah ada sejak tahun 1830. 

Barang itu merupakan bagian dari pemeran yang berjudul “Seks Aman?” yang membahas mengenai sejarah prostitusi atau pekerjaan seks pada abad ke-19. Barang yang dihias dengan gambar erotis yang menunjukkan seorang biarawati dengan tiga pendeta itu kemungkinan cendera mata dari tempat prostitusi tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
