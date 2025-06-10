Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah Tak Menangis Mau Dilapor ke Dedi Mulyadi, Beri Jawaban di Luar Dugaan

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |06:10 WIB
Viral Bocah Tak Menangis Mau Dilapor ke Dedi Mulyadi, Beri Jawaban di Luar Dugaan
Viral Bocah Mau Dilapor ke Kang Dedi Mulyadi Beri Jawaban Pintar. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini banyak orangtua yang mau melaporkan anaknya ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi jika berbuat nakal. Anak yang mendengar nama Dedi Mulyadi kebanyakan bakal menangis karena tak mau dimasukkan ke barak militer. Namun sikap berbeda ditunjukkan Kenneth.

Bocah itu malah santai ketika mamanya berniat untuk melaporkannya ke Dedi Mulyadi karena ia tidak ingin dipotong poni. Video itu diunggah di akun TikTok @imchika21, dikutip Senin (9/6/2025).

Chika mencoba melakukan hal yang banyak dilakukan orangtua saat ini jika anaknya tak mau menuruti perintah. Chika pura-pura berniat melaporkan Kenneth karena anaknya tidak mau memotong poni.

“Dede ya ampun poninya ini udah panjang banget, dipotong aja ya? atau dinaikin kayak gini ya?” tanyanya
“Engga,” jawab Kenneth

“Aku laporin kang Dedi ya, kalau kamu ga mau potong poni,” ujarnya

Namun, ketika itu reaksi bocah yang biasa dipanggil Ken itu santai dengan jawaban yang realistis dan tak terduga untuk anak seusinya.

“Ngapain kang Dedi ngurus poniku,” jawabnya dengan tersenyum

Mendengar jawaban itu, Chika pun tertawa dan terkejut karena tak menyangka bahwa anaknya akan menjawab seperti itu dan ia pun tetap melanjutkan pemabahasan mengenai hal ini dengan anaknya.

“Sayang, iya kang Dedi ngurus poni kamu kok. Dia bilang gini Kenneth nih kalau ga potong poni aku masukin barak ya gitu. Kamu takut ga?” ujarnya  

“Enggak,” ujar Ken dengan santainya dan tersenyum.

Vidio ini pun viral di berbagai media sosial dan banyak warganet yang terhibur serta memuji jawaban realistis Kenneth.

 

