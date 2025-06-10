Mencuci Wajah dengan Air Dingin vs Air Hangat, Mana yang Lebih Baik?

Mencuci Wajah dengan Air Dingin vs Air Hangat, Mana yang Lebih Baik? (Foto: Freepik)

JAKARTA – Mencuci wajah merupakan salah satu langkah yang krusial dalam menjaga kesehatan dan kebersihan kulit sehari-hari. Namun, banyak orang masih bingung tentang suhu air yang ideal, air dingin atau air hangat? Keduanya ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri terhadap kesehatan kulit.

Dilansir dari Healthline yang dikutip pada Selasa (10/6/2025), suhu air bisa memengaruhi efektivitas pembersihan dan kondisi kulit seseorang.



Manfaat Mencuci Wajah dengan Air Dingin

Air dingin memiliki efek menenangkan bagi kulit. Menurut Sophia Knapp, seorang ahli kosmetologi dari Oxygenetix, mencuci wajah dengan air dingin dapat membantu mengurangi kemerahan, mencegah jerawat, serta menurunkan pembengkakan, terutama pada kulit yang sensitif seperti penderita rosacea.

“Air dingin juga membantu mengatur kadar minyak alami pada kulit dan mencegah produksi minyak berlebih,” ujar Knapp.

Selain itu, suhu dingin dapat memperlancar sirkulasi darah di wajah dan memberikan efek segar serta bercahaya.



Risiko Menggunakan Air Dingin

Namun, penggunaan air dingin juga memiliki kekurangan. Karena suhu dingin dapat menyebabkan pori-pori mengecil, kotoran dan minyak bisa tertahan di dalamnya sehingga sulit untuk dibersihkan secara maksimal. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan pori dan munculnya jerawat.

Anne Beal, MD, MPH, pendiri AbsoluteJOI Skincare, menjelaskan bahwa banyak produk pembersih wajah diformulasikan untuk digunakan dengan air hangat agar kandungannya bekerja lebih optimal.