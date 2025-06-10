Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |14:54 WIB
JAKARTA - Kamu pasti pernah ngalamin alarm kesiangan, cermin buram karena buru-buru, tapi tetep pengen tampil fresh pas keluar rumah. Tenang, kamu nggak sendiri ini solusinya. One Pot Look teknik makeup simpel pakai 1 produk aja buat seluruh wajah.

Yes, kamu cuma butuh Soulyu Chewy Butter Pot 3in1 Blush On buat dapetin look yang effortless, glowing, dan tetap kekinian. Yuk simak caranya!

Langkah 1: Blush On (Pipi)

Ambil sedikit produk dengan jari, tap-tap ke bagian apple of the cheek. Ratakan ke arah atas untuk efek lifting yang natural.


Langkah 2: Eyeshadow (Kelopak Mata)

Gunakan sisa produk di jari kamu untuk kelopak mata. Aplikasikan tipis dari tengah ke arah luar mata. Warna senada dengan pipi akan memberikan efek monochrome yang lembut dan menyatu.


Langkah 3: Lip (Bibir)

Tepuk ringan di bibir bagian dalam untuk efek ombre natural atau pulaskan merata untuk tampilan lebih bold. Teksturnya buttery tapi nggak lengket, pas banget buat seharian!

Simpel dan sat set banget kan? Kalau kamu mau dapetin satu produk multifungsi ini, yuk buruan kepoin dan segera check out Soulyu Chewy Butter Pot di e-commerce kesayangan kamu ya!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Berita Terkait
