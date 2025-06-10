Ini Manfaat dan Cara Membuat Scrub Bibir Alami, Sehat Tanpa Bahan Kimia

JAKARTA - Memiliki bibir yang sehat merona tentu jadi dambaan banyak orang termasuk kaum hawa. Segala perawatan dilakoni untuk mendapatkan bibir yang merona dan memukau.

Namun, tahukah Anda bila merawat bibir bisa dengan mudah dan alami di rumah dengan menggunakan scrub? Tentu bahan-bahannya pun sederhana dan bebas campuran kimia.

Beberapa bahan yang sering digunakan untuk merawat bibir ialah gula dan madu. Dilansir Gisou, Selasa (10/6/2025), madu baik untuk bibir pecah-pecah dan memiliki sifat antimikroba, anti-inflamasi, dan penyembuhan luka.

Madu juga dapat melindungi bibir pecah-pecah dari infeksi, mempercepat penyembuhan, dan menambah kelembapan.

Seorang skincare expert, Heather Mariana juga mengungkap pentingnya scrub untuk merawat bibir.

“Scrub bibir dapat menghaluskan garis bibir dan menstimulasi aliran darah, yang penting dalam melawan tanda-tanda penuaan,” paparnya.

Penasaran, bagaimana tips dan cara membuat scrub bibir dari bahan-bahan alami? Yuk simak dilansir Healthline.



Cara Membuat Scrub Bibir Alami

Cara membuatnya pun cukup mudah. Selain dengan madu dan gula Anda juga bisa menambahkan bahan-bahan alami lainnya seperti minyak zaitun dan kelapa.

Dengan begitu, Anda akan mendapatkan scrub bibir yang alami dan melembabkan.

Bahan-bahan:

1 sdm madu

1 sdm minyak kelapa, dilunakkan

¼ cangkir gula kelapa

Sejumput bubuk kacang vanila

1 sendok teh minyak zaitun