7 Ide Kreatif Olahan Daging Sisa Kurban yang Lezat dan Tahan Lama

JAKARTA - Momen Idul Adha kerap membawa berkah daging kurban yang melimpah di banyak rumah tangga.

Tapi setelah satu-dua hari menikmati sate, gulai, atau tongseng, tak sedikit dari kita mulai merasa bingung, daging kurban masih menumpuk di kulkas, sementara inspirasi masak sudah mulai habis.

Alih-alih bingung atau bahkan membiarkan daging membusuk, sebenarnya ada banyak cara kreatif untuk mengolah sisa daging kurban menjadi hidangan lezat sekaligus awet.

Mulai dari camilan modern hingga lauk praktis yang bisa disimpan lama, berikut ini beberapa ide olahan yang layak dicoba, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/6/2025).

1. Dendeng Balado

Dendeng balado adalah pilihan klasik yang tak pernah gagal. Irisan daging tipis yang digoreng kering lalu dibalur sambal balado ini bisa bertahan hingga seminggu jika disimpan di wadah kedap udara. Rasanya pun makin nikmat disantap dengan nasi hangat dan lalapan.

2. Rendang

Siapa bisa menolak kelezatan rendang? Selain kaya rempah, rendang juga terkenal tahan lama. Jika dimasak dengan benar (hingga benar-benar kering), rendang bisa awet hingga berminggu-minggu, bahkan lebih jika dibekukan.

3. Abon Daging

Abon bukan hanya enak dijadikan lauk, tapi juga cocok sebagai isian roti atau taburan bubur. Proses memasaknya memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya sangat memuaskan. Abon daging bisa tahan hingga berbulan-bulan di suhu ruang jika disimpan dengan benar.

4. Samosa Isi Daging

Samosa adalah pastel versi Arab-India yang diisi daging cincang berbumbu. Olahan ini bisa dijadikan stok camilan praktis karena bisa dibekukan dan digoreng kapan saja dibutuhkan.

5. Bakso Daging Kurban

Sisa daging bisa diolah jadi bakso rumahan yang lebih sehat dan tanpa pengawet. Tambahkan tepung tapioka, bawang putih, dan bumbu sederhana untuk membuat bakso yang kenyal dan gurih.