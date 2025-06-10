Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Ide Kreatif Olahan Daging Sisa Kurban yang Lezat dan Tahan Lama

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |06:12 WIB
7 Ide Kreatif Olahan Daging Sisa Kurban yang Lezat dan Tahan Lama
7 Ide Kreatif Olahan Daging Sisa Kurban yang Lezat dan Tahan Lama. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Momen Idul Adha kerap membawa berkah daging kurban yang melimpah di banyak rumah tangga. 

Tapi setelah satu-dua hari menikmati sate, gulai, atau tongseng, tak sedikit dari kita mulai merasa bingung, daging kurban masih menumpuk di kulkas, sementara inspirasi masak sudah mulai habis.

Alih-alih bingung atau bahkan membiarkan daging membusuk, sebenarnya ada banyak cara kreatif untuk mengolah sisa daging kurban menjadi hidangan lezat sekaligus awet. 

Mulai dari camilan modern hingga lauk praktis yang bisa disimpan lama, berikut ini beberapa ide olahan yang layak dicoba, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/6/2025).

1. Dendeng Balado

Dendeng balado adalah pilihan klasik yang tak pernah gagal. Irisan daging tipis yang digoreng kering lalu dibalur sambal balado ini bisa bertahan hingga seminggu jika disimpan di wadah kedap udara. Rasanya pun makin nikmat disantap dengan nasi hangat dan lalapan.

2. Rendang

Siapa bisa menolak kelezatan rendang? Selain kaya rempah, rendang juga terkenal tahan lama. Jika dimasak dengan benar (hingga benar-benar kering), rendang bisa awet hingga berminggu-minggu, bahkan lebih jika dibekukan.

3. Abon Daging

Abon bukan hanya enak dijadikan lauk, tapi juga cocok sebagai isian roti atau taburan bubur. Proses memasaknya memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya sangat memuaskan. Abon daging bisa tahan hingga berbulan-bulan di suhu ruang jika disimpan dengan benar.

4. Samosa Isi Daging

Samosa adalah pastel versi Arab-India yang diisi daging cincang berbumbu. Olahan ini bisa dijadikan stok camilan praktis karena bisa dibekukan dan digoreng kapan saja dibutuhkan.

5. Bakso Daging Kurban

Sisa daging bisa diolah jadi bakso rumahan yang lebih sehat dan tanpa pengawet. Tambahkan tepung tapioka, bawang putih, dan bumbu sederhana untuk membuat bakso yang kenyal dan gurih.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180357//chef-COBf_large.jpg
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149819//viral-L1yk_large.jpg
Viral! Emak-Emak Masak 3 Menu Cuma Habiskan Rp10 Ribu, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/1/3146562//legislator_partai_perindo_bagikan_daging_kurban_perkuat_toleransi_dan_persaudaraan_warga_mimika-7ONs_large.jpg
Legislator Partai Perindo Bagikan Daging Kurban, Perkuat Toleransi dan Persaudaraan Warga Mimika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/298/3145804//4_makanan_yang_bisa_turunkan_kolesterol-6EmN_large.jpg
4 Makanan yang Bisa Turunkan Kolesterol, Penting Dikonsumsi Setelah Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/298/3145747//daging-YRGB_large.jpeg
Bukan Daging Kambing, Ini 7 Makanan yang Bikin Kolesterol Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/278/3145710//ihsg-XZDb_large.jpg
Usai Libur Panjang, IHSG Diprediksi Naik ke Level 7.216
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement