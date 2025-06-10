Advertisement
FOOD

4 Seafood yang Rendah Kolesterol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |08:37 WIB
4 Seafood yang Rendah Kolesterol
4 Seafood yang Rendah Kolesterol (Foto: Okezone)
A
A
A

OLAHAN seafood merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang. Rasa seafood yang segar dipadukan bumbu pilihan bisa menambah kelezatan dari olahan makanan laut itu.

Namun, seafood tentu tak dianjurkan dikonsumsi berlebihan. Seafood diketahui mengandung kolesterol tinggi yang bila terlalu banyak bisa berbahaya bagi tubuh.

Seafood Kiloan Bang Bopa

Meski begitu, ada beberapa seafood yang tidak mengandung kolesterol tinggi. Tentu itu akan jauh lebih aman untuk dikonsumsi terutama oleh seseorang dengan riwayat penyakit kolesterol.

Jenis seafood apa saja yang rendah kolesterol dan aman dikonsumsi? Berikut informasinya, Selasa (10/6/2025).

1. Ikan Tuna

Pertama ada ikan tuna. Hidangan laut satu ini termasuk dalam jenis seafood yang tidak mengandung kolesterol tinggi. Dalam 3 ons ikan tuna, terkandung 16,5 gram protein, kurang dari 1 gram lemak, dan hanya 31 miligram kolesterol.

Kenapa daging ikan tuna berwarna merah?

American Heart Association menjabarkan ikan tuna mengandung sekitar 11 persen hingga 22 persen omega 3 per 3 ons. Omega 3 yang terkandung dalam ikan tuna itu mampu mengurangi risiko penyakit jantung.

 

Halaman:
1 2 3
      
