HOME WOMEN LIFE

Viral Seorang Kakek Beri Bunga ke Istri di Tenda Mina, Tuai Pro dan Kontra Warganet

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |22:01 WIB
Viral Seorang Kakek Beri Bunga ke Istri di Tenda Mina, Tuai Pro dan Kontra Warganet
Viral Seorang Kakek Beri Bunga ke Istri di Tenda Mina. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Momen romantis terjadi di tenda Mina dan viral di media sosial. Seorang kakek memberikan setangkai bunga kepada istrinya dengan penuh kasih sayang. Momen tersebut langsung menarik perhatian banyak netizen dan memicu perdebatan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik.

Rekaman diunggah oleh pengguna akun Tiktok @eping.laupessmalle, menunjukkan seorang pria yang sudah lansia mengenakan pakaian koko berwarna putih dan peci berwarna kuning  memasuki tenda Mina jamaah perempuan. Bukan tanpa alasan atau membuat keributan, ternyata laki-laki tersebut masuk karena ingin memberikan bunga kepada istrinya yang berada di dalam tenda.

Aksi romantis itu sontak menghebohkan jamaah perempuan yang tengah istirahat di dalam tenda. Sang istri yang menerima bunga dari suaminya pun merespons dengan tawa bahagia Terlihat ia sangat terhibur dan salah tingkah oleh tingkah spontan yang dilakukan oleh suaminya. 

Sebagai informasi tenda Mina berlokasi di Arab Saudi tepat di tengah Makkah dan Muzdalifah. Tenda ini digunakan untuk para jamaah yang ingin bermalam di Mina dan biasanya dilakukan beberapa hari menjelang dan sesudah wukuf di Arafah.

Video ini langsung menuai banyak komentar pro dan kontra. Banyak dari netizen merasa terhibur dengan aksi romantis yang dilakukan oleh kakek tersebut, namun beberapa lainnya justru tidak setuju dengan tindakan tersebut karena dianggap tidak sopan memasuki tenda jamaah perempuan. 

“Di Mina dalam kondisi capek dan lelah stres dan lain-lain, butuh suasana yang menghibur dan menyenangkan. Yang menghujat biasanya belum tahu keadaan di sana” tulis @nus** 

“Alhamdulillah ada canda tawa melepas penat di sana, malah senang lihatnya, hilang rasa capek nya tadi,” tulis @leb**

 

Topik Artikel :
Haji Mina Tenda Mina Viral
