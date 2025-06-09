Ciri-Ciri Anak Terkena Brain Rot dan Cara Mencegahnya

BRAIN Rot atau kerusakan otak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemerosotan kognitif dan emosional yang terkait dengan penggunaan internet dan media sosial yang berlebihan.

Tidak dipungkiri, anak-anak saat ini banyak yang menghabiskan waktunya untuk melihat media sosial, dari TikTok hingga YouTube short. Faktanya, frasa 'Brain Rot' ini telah menyebar luas sehingga Oxford University Press telah menobatkan "pembusukan otak" sebagai kata tahun 2024.

Fenomena ini terjadi akibat konsumsi konten pendek dan cepat secara terus-menerus yang dapat membebani otak, menyebabkan berkurangnya rentang perhatian, kelelahan mental, dan berkurangnya kemampuan untuk terlibat dengan aktivitas yang lebih dalam dan lebih bermakna, seperti menghabiskan waktu yang berkualitas secara offline atau orang di sekitarnya.

Untungnya, Brain Rot dapat diatasi engan perubahan gaya hidup yang konsisten. Namun, sebelumnya Moms perlu tahu nih apa saja ciri-ciri dan solusinya.

Apa Saja Tanda-Tanda Awal Brian Rot?

Mengenali tanda-tanda awal kerusakan otak dapat membantu Moms mengambil tindakan sebelum keadaan bertambah buruk. Jika Moms melihat tanda-tanda ini, mulailah menerapkan strategi seperti mengurangi waktu menonton layar dan mendapatkan lebih banyak stimulasi mental.

Berikut cirinya :

1. Mudah lupa dan kesulitan berkonsentrasi

Terutama pada tugas yang membutuhkan usaha mental berkelanjutan

2. Kelelahan Mental

Anak terlihat lelah bahkan setelah melakukan pekerjaan kognitif yang ringan atau mudah.

3. Kurangnya Ketrampilan

Keterampilan dalam memecahkan masalah terlihat berkurang dan rentang perhatian atau fokus menjadi lebih pendek.

Bagaimana orangtua dapat membantu mencegah Brain Rot pada anak?

1. Buat Batasan Waktu

Moms dapat membantu mencegah kerusakan otak pada anak-anaknya dengan menetapkan batasan waktu menonton layar, mendorong mereka bermain di luar ruangan, dan melibatkan mereka dalam aktivitas yang merangsang mental.

2. Buat Aturan

Buatlan aturan bersama. Tetapkan aturan yang jelas tentang waktu bermain HP dan patuhi aturan tersebut. Moms juga perlu menyiapkan permainan yang menarik misalkan ular tangga, ludo, membaca buku atau siapkan permainan rungan di pekarangan rumah seperti petak umpet. Permainan ini dapat menjadi alternatif yang menarik karena mendorong pemecahan masalah dan kreativitas. Tambahkan istirahat dan rutinitas terstruktur untuk lebih memperkuat kinerja kognitif.

3. Berikan Contoh yang Baik

Moms, berilah contoh perilaku yang baik, dengan membatasi waktu Anda di depan layar dan menjalani gaya hidup yang aktif dan bervariasi. Hal ini dapat menunjukkan kepada anak-anak pentingnya pendekatan yang seimbang terhadap HP dan dunia yang sesungguhnya.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan Brain Rot?

Dikutip Calm, berdasarkan tinjauan klinis Dr Chris Mosunic, PhD, RD, MBA, Senin (9/6/2025), waktu yang dibutuhkan untuk melihat perbaikan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan Brain Rot dan seberapa konsisten Moms menerapkan strategi untuk mengatasinya.

1. Perbaikan Jangka Pendek

Cirinya adalah peningkatan fokus dan tidur yang lebih baik, dapat terlihat dalam waktu satu hingga dua minggu, terutama jika Moms mengurangi waktu di depan layar dan berlatih mindfulness secara teratur.