Viral Soimah Ikut Bantu Rewang Manten Tetangganya, Sikap Sederhana Tuai Pujian

JAKARTA - Viral video Soimah Pancawati sedang memasak dalam rangka membantu tetangganya yang sedang hajatan. Postingan tersebut sontak ramai diperbincangkan oleh netizen yang memuji sikap sang artis yang berbaur dengan masyarakat sekitar.

Soimah dikenal sebagai artis asal Indonesia yang memiliki segudang talenta, mulai dari bernyanyi, menari dan melawak. Dia juga sukses menjalankan berbagai bisnis yang membuat penghasilannya terus mengalir deras.

Di balik kesuksesannya, Soimah tetap menunjukkan sisi sederhana, tulus, dan senang menolong sesama. Hal ini dibuktikan melalui postingannya di youtube @SOIMAH, ia terlihat sedang memasak untuk hajatan tetangganya atau yang akrab disebut rewang manten dalam bahasa Jawa.

Dalam rekaman tersebut terlihat Soimah tampak sibuk di dapur, mulai dari memasak bihun, kikil, hingga menggoreng kerupuk dan menyiapkan aneka hidangan lainnya. Ia juga mengenakan daster khas ibu-ibu rumah tangga.

Selain itu, ia juga ikut membantu mengaduk nasi, mengelap piring, menuang tongseng ke dalam mangkuk, sampai menaruh makanan di meja yang sudah disiapkan untuk para tamu makan.

Tak kenal dengan gengsi, Soimah menikmati es teh manis dari gelas plastik dan mencicipi hasil masakannya menggunakan piring milik warga sekitar. Usai memasak, ia tampak akrab berbincang bersama warga yang hadir di acara tersebut.

Menariknya video tersebut memang tak sengaja dibuat, sehingga tanpa adanya persiapan yang matang. Tidak ada persiapan khusus, tanpa kru dokumentasi, dan tak satupun alat profesional yang dibawa untuk merekam momen tersebut.

“Aku meh kelalen (lupa) pas foto-foto bareng mantene (pengantin), ora kejupuk (nggak sempat keambil). Yo maklum, karena ga niat ngonten sebenarnya,” ungkap Soimah dalam video, dikutip Senin (9/6/2025).