7 Tanda-Tanda Kolesterol Tinggi pada Perempuan, Nomor 5 Sering Diabaikan

JAKARTA - Tak sedikit perempuan tidak menyadari dan melewatkan sinyal tubuh pada saat kadar kolesterol mereka sedang tinggi. Padahal kondisi seperti ini bisa menjadi ancaman serius, terutama bagi kesehatan jantung. Yuk kenali gejala kolesterol tinggi sejak awal, sebelum berdampak lebih serius.

Kolesterol adalah zat yang dibutuhkan dalam tubuh untuk menjaga sistem saraf dan memproduksi vitamin B. Kolesterol dapat terbilang tinggi jika melebihi batas normal, yaitu di atas 200 mg/dL dalam darah. Penyebab kolesterol tinggi dapat disebabkan banyak hal seperti pola hidup yang tidak sehat, makanan cepat saji atau berlemak, faktor genetik hingga kebiasaan merokok.

Secara umum perempuan justru memiliki kadar kolesterol baik (HDL) yang lebih tinggi berkat peran hormon estrogen. HDL berperan sangat penting bagi tubuh untuk mengangkut jumlah kolesterol yang berlebihan, kemudian akan dikirim kembali ke hati untuk diolah lebih lanjut.

Menurut Women’s cholesterol vary with phase of menstrual cycle menunjukkan bahwa kadar jenis kolesterol pada perempuan dapat berbeda-beda, tergantung hormon estrogen dan siklus menstruasi.

Namun, perlu dicatat jika tidak terkendali dan tak dikenali sejak dini, kolesterol dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius. Berikut tanda-tanda yang mungkin muncul ketika kadar kolesterol dalam tubuh wanita mulai meningkat dan perlu diwaspadai:

1. Benjolan di Area Mata

Sering kali perempuan mengabaikan benjolan yang muncul secara tiba-tiba di area mata karena dianggap hanya masalah pada makeup yang mereka gunakan, padahal hal ini perlu diwaspadai karena kemungkinan kadar kolesterol sedang tinggi.

Benjolan di area mata atau dikenal dengan istilah xanthoma, biasanya berupa gumpalan lemak berwarna kekuningan. Xanthoma cenderung tidak berbahaya, namun tetap diperlukannya pemeriksaan lebih lanjut agar tidak berisiko pada kesehatan tubuh.

2. Mudah Merasa Lelah

Kolesterol tinggi dapat menyumbat arteri, sehingga akan menghambat aliran dalam pembuluh darah dan pasokan oksigen yang masuk ke otak. Perempuan kerap merasa lelah berkepanjangan karena merasa banyak pekerjaan yang mereka lakukan atau bahkan menyalahkan stres menjadi penyebab dari rasa lelah mereka. Padahal hal tersebut bisa saja menjadi ciri-ciri kadar kolesterol sedang tinggi.

3. Sakit di Bagian Dada

Penumpukan kolesterol bisa menyebabkan arteri menyempit, sehingga yang terjadi jantung akan mengalami kekurangan aliran darah. Jika kondisi seperti ini tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan risiko komplikasi seperti serangan jantung.

4. Sesak Nafas

Kolesterol jahat (LDL) dapat menyebabkan penumpukan di arteri kecil jantung, sehingga menyebabkan aliran darah menjadi terhambat dan menyebabkan lemas hingga sesak nafas.

5. Kaki dan Tangan Terasa Kebas

Merasa sakit pada tangan atau kaki terutama ketika berjalan, hal ini bisa jadi tanda-tanda kadar kolesterol tinggi. Rasa nyeri tersebut disebabkan karena kolesterol menyumbat di bagian tangan atau kaki, sehingga peredaran darah tidak lancar. Gejala ini sering kali diabaikan oleh banyak perempuan, karena biasanya di sangkut pautkan dengan masalah kesehatan paling umum.