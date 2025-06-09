Umur Hanyalah Angka, Nenek 71 Tahun Jadi Juara Tiga Ajang Kebugaran

UMUR bukanlah penghalang bagi nenek berusia 71 tahun asal Tiongkok untuk tetap rajin berolahraga. Sang nenek bahkan menaikkan massa ototnya hingga menjadi juara ketiga dalam kompetisi kebugaran.

Dilansir dari SCMP. Senin (9/6/2025), sang nenek bernama Sun Minghui berasal daro Ma’anshan, Anhui, China. Ia mengikuti kompetisi The 2025 Wuhan Round of the National Fitness Newcomers Quality Competition pada 1 Juni 2025.

Ia merupakan peserta tertua dalam kompetisi, tetapi ia berhasil menjadi juara tiga dan mendapatkan medali perunggu dalam ajang kebugaran tersebut. Pencapaiannya ini didasari dengan perjuangan dengan berlatih selama empat tahun.

Sebelum menggeluti dunia olahraga, ia sebelumnya bekerja di salah satu kafe di pabrik baja. Setelah ia pensiun, ia pun langsung mencoba berbagai olahraga, seperti bersepeda, jogging, mendaki, dan lompat tali. Selain itu, pada umurnya yang ke 67 tahun ia mulai fitness untuk membentuk perutnya agar six pack dan mengencangkan ototnya.

“Setelah lebih dari sebulan berlatih, saya mulai melihat perubahan. Bisep saya mulai terlihat, dan kontur otot lain saya mulai terlihat. Saya tidak kehilangan otot seiring bertambahnya usia, saya malah mendapatkannya. Itu membuat saya sangat percaya diri. Ini membuktikan bahwa berapa pun usia Anda, Anda dapat melakukan latihan kekuatan atau latihan lainnya. Bergerak selalu lebih baik daripada diam," ujar Sun kepada Hubei Media Group.

Ketika menjalani latihan fitness, ia melakukan lima sesi per minggu yang durasinya lebih dari satu jam dan selama menjalaninya ia selalu disiplin. Selain rajin latihan, ia juga mengkonsumsi 4-5 telur yang sudah direbus dan melakukan diet rendah minyak, gula dan garam.

Setelah pensiun ia juga senang bersepeda bahkan pada tahun 2014 di usianya yang ke 60 tahun ia berhasil mencetak rekor dunia Guinness bersama dengan timnya. Mereka berhasil bersepeda dari kota paling timur hingga kota paling Selatan di Tiongkok yang jaraknya 6.316 km dalam 45 hari.