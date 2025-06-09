Momen Haru Kakek Suyatno Lepas Jenazah Istri yang Wafat di Tanah Suci, Tangis Tak Terbendung

Momen Haru Kakek Suyatno Lepas Jenazah Istri yang Wafat di Tanah Suci. (Foto: TikTok)

JAKARTA - Momen penuh haru mewarnai pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Seorang jamaah haji lansia terekam tengah memberikan ciuman terakhir kepada jenazah sang istri yang wafat di Tanah Suci Makkah.

Tangis dan pelukan terakhir menjadi perpisahan yang menyentuh hati, sekaligus menggambarkan cinta yang tulus hingga akhir hayat.

Video mengharukan itu diunggah akun TikTok @bahijahhamid_. Momen itu terjadi di tanah suci, sesaat sebelum jenazah dibawa oleh petugas haji Arab Saudi untuk proses pemulasaraan lebih lanjut.

Pak Suyatno yang tak kuasa menahan tangis mencium sang istri yang sudah terbujur kaku di atas ranjang hotel tempat mereka menginap. Kepergian sang istri di tengah ibadah haji menjadi pukulan berat.

Video ini pun memancing berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang merasa terharu dan mendoakan kebaikan untuk sang istri. Salah satu komentar dari akun @rin*** berbunyi, “Ya Allah meninggal di Tanah Suci.”