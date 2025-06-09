Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Natasha Wilona Ngaku Egois saat Remaja: Fase Kehidupan yang Harus Aku Lewati

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |12:35 WIB
Natasha Wilona Ngaku Egois saat Remaja: Fase Kehidupan yang Harus Aku Lewati (Foto: Instagram)
NATASHA WILONA mengaku cukup terkejut ketika mengingat kilas baliknya di masa remaja umur belasan tahun. Dia tak menyangka dengan sifat dan karakternya kala itu.

Mulanya, Natasha Wilona membicarakan perubahan diri yang terjadi pada 2025 ini. Oleh karena itu, ia langsung teringat dengan masa lalunya sebelum beranjak dewasa.

"Dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur-umur belasan itu, kadang-kadang saja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang 'dulu gue pernah begitu ya," ucap Nathasa Wilona di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

5 Potret Natasha Wilona, Selebritis yang Ditinggal Sang Ayah 20 Tahun

Di masa itu, kata Wilona, ia mengaku sangat egois karena hanya mementingkan kebahagiaan pribadi tanpa memusingkan risiko yang menanti di kemudian hari.

"Tapi setelah lima tahun kemudian, yaitu menurutnya sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang satu dua orang yang datang di kehidupan kita," jelas Natasha Wilona.

"Tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman. Yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya," tambahnya.

 

