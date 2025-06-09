Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Dakota Johnson, Artis Cantik Mantan Pacar Chris Martin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |10:09 WIB
Profil Dakota Johnson, Artis Cantik Mantan Pacar Chris Martin
Profil Dakota Johnson, Artis Cantik Mantan Pacar Chris Martin (Foto: Yahoo)
AKTRIS Hollywood Dakota Johnson putus dengan vokalis band Coldplay Chris Martin. Keduanya dikabarkan tak lagi bersama setelah 8 tahun berpacaran.

Melansir Daily Mail UK, dua sejoli ini memang kerap putus nyambung saat bertahun-tahun menjalin asmara. Keduanya berpacaran sejak tahun 2017 hingga diisukan sudah sempat bertunangan.

Profil Dakota Johnson

Dakota Johnson sendiri merupakan artis cantik Amerika Serikat yang kerap dipuja para penikmat film. Melansir Glamour, ia merupakan aktris, produser, dan ikon mode Amerika dan lahir pada tanggal 4 Oktober 1989, di Austin, Texas.

Chris Martin dan Dakota Johnson Putus (Us Weekly)

Dakota berasal dari keluarga terkemuka Hollywood. Sang ayah, Don Johnson merupakan aktor dan ibunya adalah aktris Melanie Griffith. Nenek dari pihak ibunya, Tippi Hedren, juga seorang aktris terkenal, dan saudara tirinya, Jesse Johnson, adalah seorang musisi.

Johnson memulai debut filmnya pada usia 10 tahun dalam film Crazy in Alabama (1999), yang disutradarai oleh ayah tirinya saat itu, Antonio Banderas. Namanya makin dikenal publik usai perannya sebagai Anastasia Steele dalam trilogi Fifty Shades (2015–2018).

Dakota Johnson

Film-film terkenal lainnya termasuk A Bigger Splash (2015), Black Mass (2015), Suspiria (2018), The Peanut Butter Falcon (2019), Cha Cha Real Smooth (2022), dan Madame Web (2024) juga berhasil membuat Dakota makin hits di industri perfilman.

Selain berkarya di industri film, Dakota Johnson juga memiliki semangat sebagai penulis buku. wanita 36 tahun ini meluncurkan klub buku pada Maret 2024.

Johnson juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pada November 2020, ia menjadi investor dan salah satu direktur kreatif Maude, sebuah merek kesehatan seksual. Selain itu, ia bekerja sama dengan 300 wanita di Hollywood untuk mendirikan inisiatif Time's Up, yang bertujuan untuk melindungi wanita dari pelecehan dan diskriminasi.

 

