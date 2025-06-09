Viral Rektor Berusia 93 Tahun Lee Gil-ya Tampil Awet Muda, Ini Rahasianya

REKTOR salah satu kampus Korea Selatan viral di media sosial karena tampil awet muda di usia ke 93 tahun. Sosok Rektor Lee Gil-ya, pendiri Universitas Wanita Gachon ini mencuri perhatian netizen.

Usianya sudah menginjak 93 tahun, namun penampilannya membuat banyak orang menyangka ia masih berada di usia 50-an. Penampilannya yang nyaris tanpa kerutan ini bukan sekadar keberuntungan.

Dalam sejumlah wawancara, Lee Gil-ya menyatakan bahwa pola hidup sehat menjadi rahasia utamanya. Ia disiplin minum air putih minimal 1,5 liter per hari, hanya mengonsumsi teh (tanpa kopi), serta menjalani perawatan laser wajah secara rutin selama lebih dari satu dekade.

Mengapa Banyak Orang Korea Terlihat Awet Muda?

Fenomena ini bukan semata-mata karena kosmetik atau prosedur estetika. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat orang Korea cenderung terlihat lebih muda yang dilansir darui jurnal Penuaan Kulit dan Terapi yang Aman Bagi Geriatri:

- Struktur Kulit yang Lebih Tahan Penuaan

Menurut penelitian dermatologi, orang Asia Timur memiliki lapisan dermis yang lebih tebal, yang kaya akan kolagen. Kolagen berperan penting dalam menjaga kekenyalan kulit dan memperlambat timbulnya garis halus.