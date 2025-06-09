Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Iqbaal Ramadhan Berjenggot Bikin Netizen Gemas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |07:55 WIB
Pesona Iqbaal Ramadhan Berjenggot Bikin Netizen Gemas
Pesona Iqbaal Ramadhan Berjenggot Bikin Netizen Gemas (Foto: Instagram)
A
A
A

IQBAAL Ramadhan selalu mencuri perhatian, baik karena prestasinya di dunia hiburan maupun penampilannya yang terus berevolusi.

Baru-baru ini, potret dirinya yang diunggah di akun Instagram @missyupingping_ sukses mencuri perhatian warganet.

Bukan tanpa alasan, penampilan Iqbaal kali ini terlihat berbeda, bahkan disebut-sebut memancarkan aura "bapak-bapak" yang matang dan karismatik.

Iqbaal Ramadhan tampil jenggotan

Dalam unggahan tersebut, Iqbaal tampak berfoto selfie di depan cermin dengan latar kamar bergaya minimalis.

Ia tampak mengenakan kaus putih bergambar ilustrasi pria bergaya edgy, lengkap dengan kalung rantai panjang yang memberi sentuhan street-style. Namun yang paling mencuri perhatian adalah wajahnya yang kini dihiasi jenggot tipis.

Fitur wajah yang dulu terlihat clean cut dan terkenal dengan ‘baby face’, kini tampak lebih dewasa dan maskulin.

Iqbaal Ramadhan tampil jenggotan

Jenggot tipis yang menghiasi dagunya memberikan kesan lebih matang. Bahkan banyak yang menyebut, bahwa Iqbaal kini terlihat seperti calon "bapak idaman."

Aura "bapak-bapak keren" pun semakin terasa dari cara ia membawa dirinya dengan percaya diri dalam balutan gaya kasual tersebut.

Tak hanya jenggot, aksesoris seperti gelang manik-manik dan cincin yang ia kenakan juga menambah kesan dewasa tanpa meninggalkan sisi modisnya.

 

