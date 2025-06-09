Western Australia yang Tak Pernah Buru-Buru

PERTH - Senin pagi 9 Juni 2025, warga di Perth Western Australia beraktivitas seperti biasa. Karyawan yang memulai pekerjaan di pagi hari, siswa yang dengan riang menuju sekolahan, atau sekadar keluar untuk berolahraga pagi.

Yang membedakan hanya satu, mereka seolah tak pernah terburu-buru. Kotanya tenang, damai dan ramah. Warga sekitar bahkan sering saling menyapa dan melempar senyum. Apalagi ketika melihat anjing yang tengah berjalan-jalan, mereka kadang memeluk dan mengusap anjing yang mereka temui di jalanan sambil melempar senyum kepada sang pemilik.

Tak berbeda jauh ketika mengunjungi kafe atau rumah makan, banyak warga yang sengaja meluangkan waktu berdua dengan pasangan, dengan anak atau bahkan dengan orang tua.

Cuaca yang sejuk, cenderung dingin berangin namun hangat berkat sinar mentari yang menyengat menambah kemesraan ketika berada di kota ini.

Tak ada ekspresi terburu-buru, atau lari mengejar sesuatu. Warga di sini sangat menjunjung tinggi work-life balace untuk hidup yang lebih baik. Mereka tak mau tergesa-gesa, ketika harus fokus, mereka akan mengerahkan segenap tenaga untuk pekerjaan itu.