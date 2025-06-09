Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Alasan Kamu Harus Berwisata di Western Australia, Cocok untuk Family Trip

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |05:45 WIB
5 Alasan Kamu Harus Berwisata di Western Australia, Cocok untuk <i>Family Trip</i>
Objek Wisata di Mandurah, Western Australia (Foto: Okezone/Khafid)
A
A
A

PERTH - Udaranya yang sejuk, wisata danau, pantai, hingga alamnya yang asri membuat Western Australia cocok untuk family trip.

Market Manager, Tourism Western Australia Vera Darmadi mengungkapkan setidaknya ada lima alasan untuk berwisata di Western Australia.

1. Cocok untuk Family Trip

Wilayah Western Australia menawarkan paket lengkap wisata untuk keluarga. Banyak lokasi wisata di mana menawarkan ketenangan untuk suami istri, juga segudang playground untuk sang buah hati.

"Aku pernah bawa pasangan suami istri dengan satu anak, dua minggu mereka di sini, mereka wisata winery, anaknya bermain di playground. Jadi memang cocok untuk family trip," kata Vera.

2. Ketenangan 

Kota yang tenang menjadi ciri khas dari Western Australia. Pekerja yang tengah penat dengan pekerjaannya sangat direkomendasikan untuk ke Western Australia.

3. Destinasi Wisata yang Banyak

Menurut Vera, Western Australia tak hanya soal Perth. Ada banyak kota di sekitar Perth yang justru menawarkan destinasi wisata yang beragam.

"Ada Fremantle, ada Mandurah dengan konsep wisata alamnya, ada Busselton dengan winery-nya yang terkenal, ada Farmer Market di Bunbury dan banyak lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
