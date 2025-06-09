Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Western Australia Jadi Destinasi Favorit Turis Indonesia untuk Long Weekend

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |23:37 WIB
Western Australia Jadi Destinasi Favorit Turis Indonesia untuk <i>Long Weekend</i>
Western Australia
A
A
A

PERTH - Market Manager Tourism Western Australia, Vera Darmadi mengungkapkan, wilayah barat Australia kini jadi salah satu destinasi favorit turis Indonesia saat long weekend.

Hal itu mengacu dari banyaknya turis Indonesia yang mengunjungi Western Australia saat libur panjang. Total, sekitar 200.000 wisatawan datang ke Western Australia, dan turis dari Indonesia ada di kisaran 40.000.

"Angkanya meningkat sekira 24 persen dari tahun sebelumnya, menandakan ini memang jadi destinasi wisata baru, terutama untuk long weekend," kata Vera, Senin (9/6/2025).

Menurut Vera, Sydney tetap jadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi turis Indonesia. Menyusul Melbourne di tempat kedua. Sedangkan Western Australia ada di peringkat ketiga.

"Tapi persentasenya terus naik," jelasnya lagi.

Tekanan pekerjaan membuat kita semua kadang ingin melepaskan penat yang menumpuk dan berwisata dengan tenang tanpa diganggu. Dan Western Australia, kata Vera, cocok bagi yang ingin ketenangan, petualangan, dan menghabiskan quality time bersama keluarga.

"Warga yang tenang dan damai, dengan sederet destinasi wisata yang banyak, membuat Western Australia sangat cocok untuk long term travelling. Taruh lah dua minggu, mereka bisa stay di Perth dua hari, menjelajahi Mandurah, ke Fremantle, Rockingham, Busselton atau bahkan ke Farmer Market di Bunbury," kata Vera Darmadi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/16/3188943//ilustrasi-a4sK_large.jpg
Larangan Medsos Anak Usia di Bawah 16 Tahun Mulai Berlaku di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/25/3188195//jalan_jalan-T2kr_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Liburan Natal dan Tahun Baru Dekat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/25/3186846//viral-KfyY_large.jpg
Viral! Penampakan Air Terjun Lembah Anai Usai Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185619//senator_australia_pauline_hanson_mengenakan_burqa_di_parlemen-dHWR_large.jpg
Senator Australia Kenakan Burqa di Parlemen, Picu Kemarahan dan Tuduhan Rasisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184960//drone-6EeM_large.jpg
Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement