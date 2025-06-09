Western Australia Jadi Destinasi Favorit Turis Indonesia untuk Long Weekend

PERTH - Market Manager Tourism Western Australia, Vera Darmadi mengungkapkan, wilayah barat Australia kini jadi salah satu destinasi favorit turis Indonesia saat long weekend.

Hal itu mengacu dari banyaknya turis Indonesia yang mengunjungi Western Australia saat libur panjang. Total, sekitar 200.000 wisatawan datang ke Western Australia, dan turis dari Indonesia ada di kisaran 40.000.

"Angkanya meningkat sekira 24 persen dari tahun sebelumnya, menandakan ini memang jadi destinasi wisata baru, terutama untuk long weekend," kata Vera, Senin (9/6/2025).

Menurut Vera, Sydney tetap jadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi turis Indonesia. Menyusul Melbourne di tempat kedua. Sedangkan Western Australia ada di peringkat ketiga.

"Tapi persentasenya terus naik," jelasnya lagi.

Tekanan pekerjaan membuat kita semua kadang ingin melepaskan penat yang menumpuk dan berwisata dengan tenang tanpa diganggu. Dan Western Australia, kata Vera, cocok bagi yang ingin ketenangan, petualangan, dan menghabiskan quality time bersama keluarga.

"Warga yang tenang dan damai, dengan sederet destinasi wisata yang banyak, membuat Western Australia sangat cocok untuk long term travelling. Taruh lah dua minggu, mereka bisa stay di Perth dua hari, menjelajahi Mandurah, ke Fremantle, Rockingham, Busselton atau bahkan ke Farmer Market di Bunbury," kata Vera Darmadi.

(Khafid Mardiyansyah)