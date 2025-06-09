Western Australia Tawarkan Wisata Tenang, Cocok untuk Quiet Cation?

PERTH - Udara dingin di Western Australia tak begitu terasa karena negara bagian ini menghadirkan sebuah ketenangan kota dan jauh dari kata kebisingan.

Market Marketing Tourism Western Australia, Vera Darmadi mengungkapkan, wilayah di Barat Australia ini memang terkenal dengan ketenganan dan warganya yang ramah.

Sepanjang mata memandang, tak ada kebisingan ibu kota, warga yang berlalu lalang terlalu banyak, atau bahkan suara-suara kendaraan bermotor yang memekakan telinga.

Saat pagi, banyak warga sekitar memilih berjalan-jalan dengan anjingnya, mengunjungi kafe, meminum kopi atau beer dan saling bertegur sapa. Kota ini menggambarkan ketenangan dan definisi tak terburu-buru yang biasanya ditemui di banyak kota besar.

Vera menjelaskan, ada tren di sektor wisata yang bernama Quiet Cation, atau berburu ketenangan sambil bekerja secara online. Fenomena ini tengah banyak digandrungi terutama pekerja yang bisa mengerjakan tugasnya secara remote.