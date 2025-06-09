Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Five Giant of Mandurah, Paket Wisata Unik dan Ramah Anak di Western Australia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |23:03 WIB
Five Giant of Mandurah, Paket Wisata Unik dan Ramah Anak di Western Australia
Giant Of Mandurah
A
A
A

PERTH - Ada konsep wisata yang unik yang diterapkan di Mandurah, Western Australia. Konsep ini merupakan paket wisata selayak perburuan harta karun yang melibatkan lima patung raksasa, yang tersebar di penjuru Mandurah.

Giant of Mandurah sejatinya merupakan cerita rakyat dari bangsa Aborigin, yang menandakan lima penjaga pulau dari pengaruh jahat. Setiap patung memiliki simbol dan ceritanya sendiri, dan semua simbol itu bakal bisa disatukan di patung terakhir.

"Wisata ini cocok untuk family trip, anak-anak suka sekali dengan permainan ini, seperti berburu harta karun. Western Australia terutama di Mandurah memang didesain agar kita bisa menjelajahi semua pariwisata melalui permainan," kata Market Manager Tourism Western Australia, Vera Darmadi, Senin (9/6/2025).

Giant of Mandurah

The Giants of Mandurah merupakan koleksi lima patung raksasa karya Thomas Dambo, seorang seniman yang dikenal menggunakan bahan daur ulang dalam karyanya. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
