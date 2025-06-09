Bunbury Farmer Market, Wisata Belanja Hasil Pertanian dari 150 Petani Lokal di Western Australia

PERTH - Jika and mendambakan membeli langsung produk berkualitas langsung dari alam, Bunbury Farmer Market mungkin jadi destinasi yan anda cari.

Bunbury Farmer Market adalah pasar yang disebut melibatkan 150 petani lokal untuk menjual produk segar seperti buah-buahan, sayuran, dan produk makanan lainnya langsung kepada konsumen.

Pasar ini juga menjadi tempat pertemuan bagi masyarakat setempat dan pengunjung yang ingin menikmati suasana pasar yang ramai dan membeli produk lokal berkualitas tinggi.

Bunbury Farmers Market juga merupakan toko swalayan, yang berarti pengunjung dapat membeli berbagai produk, tidak hanya produk lokal.

Harganya pun bervariasi. Dengan kualitas produk yang langsung dari alam, pasar ini jadi salah satu destinasi wisata, bukan hanya untuk wisatawan, namun juga untuk warga lokal.

Bunbury Farmers Market memiliki keunikan dalam beberapa aspek.

Selain itu, pasar ini juga menjadi tempat yang diluncurkan produk baru dari Bannister Downs, seperti produk 2GR Wagyu dan Kidman Beef and Pies.

(Khafid Mardiyansyah)