HOME WOMEN FOOD

Lagi Diet tapi Ingin Nyemil? Coba 5 Camilan Sehat Ini

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |05:11 WIB
Lagi Diet tapi Ingin <i>Nyemil</i>? Coba 5 Camilan Sehat Ini
Lagi Diet tapi Ingin {Nyemil}? Coba 5 Camilan Sehat Ini (Foto: Freepik)
A
A
A

MASALAH paling umum yang sering ditemukan pada seseorang yang sedang menjalani program diet adalah menahan keinginan makan camilan atau ngemil. Padahal, banyak jenis makanan yang memiliki kandungan rendah kalori dan bahkan bagus untuk membantu kamu menjalani program diet.

Konsumsi camilan saat diet kerap membuat khawatir karena bisa menyebabkan kenaikan pada berat badan, kadar kolesterol hingga gula darah. Namun, sebenarnya camilan tidak selalu buruk karena terdapat beberapa camilan yang bisa menahan rasa lapar kamu tetapi juga kaya akan nutrisi, protein, lemak sehat hingga serat.

Salah satu pelatih kebugaran, JosiahPhysique, membagikan rekomendasi camilan sehat. Ia, menyarankan beberapa camilan yang bisa dikonsumsi karena tinggi akan nutrisi dan dapat menghempas lemak pada perut kamu. Berikut beberapa camilan sehat untuk membantu kamu menjalani program diet yang dilansir dari timesofindia, Selasa (10/6/2025).

Yogurt Plain

1. Yogurt dengan Blueberry

Yogurt dan blueberry jika dipadukan dapat menghasilkan protein dan antioksidan yang tinggi. Dalam satu porsi, seberat 6 ons yogurt memiliki  kandungan protein sekitar 17 gram.

Sementara itu, buah blueberry membantu tubuh dengan memberikan serat dan vitamin yang berperan dalam melawan kerusakan akibat radikal bebas. Camilan ini dapat membuat kamu merasa kenyang lebih lama. Namun, perlu diperhatikan juga untuk memilih yogurt yang tidak mengandung gula untuk menghindari kadar gula tinggi.

Kacang almond. (Foto: Mrsiraphol/Freepik)

2. Kacang Almond dan Kenari

Ketika kamu merasakan lapar, cobalah untuk konsumsi kacang almond atau kenari karena berdasarkan penelitian camilan ini dapat mengurangi lemak dalam perut. Sekitar 23 kacang almond dan 14 potongan kenari dapat memberikan asupan serat dan magnesium, sehingga sangat cocok untuk dijadikan camilan di kala lapar atau senggang.

 

