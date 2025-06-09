Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Makanan yang Bisa Turunkan Kolesterol, Penting Dikonsumsi Setelah Idul Adha

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |16:12 WIB
4 Makanan yang Bisa Turunkan Kolesterol, Penting Dikonsumsi Setelah Idul Adha
4 Makanan yang Bisa Turunkan Kolesterol. (Foto: Stocking/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Momen Idul Adha identik dengan konsumsi daging kurban. Kamu perlu waspada karena konsumsi daging berlebihan bisa berisiko menaikkan kadar lemak dalam darah alias kolesterol.

Tingginya kolesterol menyebabkan beberapa komplikasi penyakit seperti serangan jantung dan stroke. Ada beberapa cara agar kadar kolesterol kembali normal. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran

Makanan apa saja yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan cocok dikonsumsi setelah Idul Adha? Simak informasinya, dilansir dari Eat Well, Senin (9/6/2025).

1. Alpukat

Pertama ada alpukat. Alpukat adalah satu-satunya buah yang mengandung lemak tak jenuh tunggal, dengan 5 gram per sepertiga ukuran alpukat. 

Ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah Anda, yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

2. Gandum

Selanjutnya ialah mengonsumsi gandum atau oatmeal. Gandum kaya akan serat yang dapat menurunkan kadar lemak darah.

Anda bisa memgonsumsi 20 hingga 35 gram gandum sehari. Tambahkan pisang atau stroberi untuk menambah serat pada asupan Anda.

3. Kacang-kacangan 

Selanjutnya ada kacang-kacangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa makan almond, kenari, kacang tanah, dan kacang-kacangan lainnya baik untuk jantung. 

Mengonsumsi 2 ons kacang-kacangan sehari dapat sedikit menurunkan LDL, sekitar 5%. Kacang memiliki nutrisi tambahan yang melindungi jantung dengan cara lain.

 

Halaman:
1 2
      
