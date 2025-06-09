Bukan Daging Kambing, Ini 7 Makanan yang Bikin Kolesterol Naik

Bukan Daging Kambing, Ini 7 Makanan yang Bikin Kolesterol Naik (Foto: Freepik)

DAGING kambing kerap menjadi “tersangka utama” saat kadar kolesterol seseorang melonjak. Padahal, faktanya tidak sesederhana itu.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kambing bukan satu-satunya, bahkan bukan yang paling dominan penyebab naiknya kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh.

Ironisnya, banyak makanan yang lebih umum dikonsumsi sehari-hari justru menyimpan risiko kolesterol tinggi yang jauh lebih besar.

Apa saja makanan yang bisa memicu kolesterol naik? Berikut daftarnya yang dirangkum Senin (9/6/2025).

1. Daging Merah dan Produk Olahan

Daging sapi hingga olahan seperti sosis dan bacon mengandung lemak jenuh tinggi. The American Heart Association (AHA) menegaskan, bahwa konsumsi daging merah dan olahan secara berlebihan berkaitan langsung dengan meningkatnya kadar LDL dan risiko penyakit jantung.

2. Produk Susu Penuh Lemak

Keju, mentega, susu full cream, dan yogurt utuh tinggi lemak jenuh. Menurut Harvard Health Publishing, konsumsi produk ini dalam jumlah besar dapat menaikkan kolesterol secara signifikan.