Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mitos dan Fakta soal Kopi, Dilarang untuk Anak hingga Turunkan Gula Darah

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |04:10 WIB
Mitos dan Fakta soal Kopi, Dilarang untuk Anak hingga Turunkan Gula Darah
Mitos dan Fakta soal Kopi, Dilarang untuk Anak hingga Turunkan Gula Darah (Foto: Okezone)
A
A
A

KOPI menjadi salah satu minuman yang paling digemari oleh banyak masyarakat. Efek kafein yang terkandung dalam kopi dapat membantu meningkatkan energi dalam tubuh.

Kopi adalah minuman yang berasal dari biji-bijian yang mengandung berbagai zat gizi dan senyawa aktif seperti kafein, karbohidrat, protein, lemak, antioksidan, vitamin, dan mineral. Kopi tidak hanya memberikan rasa dan aroma khas, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan sewajarnya.

Namun masih banyak yang takut mengkonsumsi kopi mempengaruhi kesehatan fisik, yuk simak beberapa fakta dan mitos konsumsi kopi yang wajib kamu ketahui.

Kopi Ilustrasi, Shutterstock

Mengutip Instagram @doctorsnrumors, Senin (9/6/2025), terdapat berbagai fakta menarik tentang kopi yang belum banyak diketahui. Berikut fakta dan mitos dalam mengkonsumsi kopi menurut ahli kesehatan:

Fakta dan Mitos Minum Kopi


- Kopi Bisa Bikin Sakit Jantung?

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Victoria Cyntia Yogya Astuti, Sp.PD, ia menyebutkan berdasarkan data dari Framingham Heart Study bahwa faktanya kopi dalam jumlah yang wajar dapat menurunkan penyakit kardiovaskular. Sehingga bukan kopi yang menjadi penyebab utamanya, melainkan gaya hidup yang dijalani sehari-hari.

Kopi Ilustrasi, Shutterstock

- Ibu Hamil Dilarang Minum Kopi?

Berdasarkan postingan yang diunggah oleh @doctorsnrumors, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ika Kartiyani, Sp.PD, menyatakan bahwa konsumsi kopi saat hamil diperbolehkan. Namun, ia menyarankan agar asupan kafein selama kehamilan tidak melebihi 200 mg per hari, atau setara dengan 1-2 cangkir kopi seduh. Anjuran ini telah didukung dan dibuktikan oleh American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

- Anak-Anak Diperbolehkan Minum Kopi?

Menurut Dokter Spesialis Anak, dr. Atika Nurmalita, Sp.A yang didasari oleh American Academy Of Pediatrics, anak-anak tidak disarankan untuk konsumsi kafein karena dapat mengganggu pola tidur, sistem saraf yang masih berkembang hingga konsentrasi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/298/3158429/kopi-sfR3_large.jpg
Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152603/ini_5_dampak_minum_kopi_setiap_hari_amankah-fxSC_large.jpg
Ini 5 Dampak Minum Kopi Setiap Hari, Amankah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/612/3146761/kopi-dURu_large.jpg
Benarkah Minum Kopi Setiap Hari Bikin Awet Muda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/298/3146841/4_syarat_penting_konsumsi_kopi_bagi_para_penderita_gerd_nomor_3_paling_penting-i1Bd_large.jpg
4 Syarat Penting Konsumsi Kopi bagi Para Penderita Gerd, Nomor 3 Paling Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/298/3140850/manfaat_kopi_hitam_tanpa_gula-X2MP_large.jpg
7 Manfaat Kopi Hitam Tanpa Gula, Rendah Kalori hingga Kaya Nutrisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/298/3119364/5_cara_menyeduh_kopi_ada_yang_paling_sederhana_tanpa_bantuan_alat-LWvE_large.jpg
5 Cara Menyeduh Kopi, Ada yang Paling Sederhana Tanpa Bantuan Alat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement