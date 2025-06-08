Mitos dan Fakta soal Kopi, Dilarang untuk Anak hingga Turunkan Gula Darah

Mitos dan Fakta soal Kopi, Dilarang untuk Anak hingga Turunkan Gula Darah (Foto: Okezone)

KOPI menjadi salah satu minuman yang paling digemari oleh banyak masyarakat. Efek kafein yang terkandung dalam kopi dapat membantu meningkatkan energi dalam tubuh.

Kopi adalah minuman yang berasal dari biji-bijian yang mengandung berbagai zat gizi dan senyawa aktif seperti kafein, karbohidrat, protein, lemak, antioksidan, vitamin, dan mineral. Kopi tidak hanya memberikan rasa dan aroma khas, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan sewajarnya.

Namun masih banyak yang takut mengkonsumsi kopi mempengaruhi kesehatan fisik, yuk simak beberapa fakta dan mitos konsumsi kopi yang wajib kamu ketahui.

Mengutip Instagram @doctorsnrumors, Senin (9/6/2025), terdapat berbagai fakta menarik tentang kopi yang belum banyak diketahui. Berikut fakta dan mitos dalam mengkonsumsi kopi menurut ahli kesehatan:

Fakta dan Mitos Minum Kopi



- Kopi Bisa Bikin Sakit Jantung?

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Victoria Cyntia Yogya Astuti, Sp.PD, ia menyebutkan berdasarkan data dari Framingham Heart Study bahwa faktanya kopi dalam jumlah yang wajar dapat menurunkan penyakit kardiovaskular. Sehingga bukan kopi yang menjadi penyebab utamanya, melainkan gaya hidup yang dijalani sehari-hari.

- Ibu Hamil Dilarang Minum Kopi?

Berdasarkan postingan yang diunggah oleh @doctorsnrumors, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ika Kartiyani, Sp.PD, menyatakan bahwa konsumsi kopi saat hamil diperbolehkan. Namun, ia menyarankan agar asupan kafein selama kehamilan tidak melebihi 200 mg per hari, atau setara dengan 1-2 cangkir kopi seduh. Anjuran ini telah didukung dan dibuktikan oleh American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

- Anak-Anak Diperbolehkan Minum Kopi?

Menurut Dokter Spesialis Anak, dr. Atika Nurmalita, Sp.A yang didasari oleh American Academy Of Pediatrics, anak-anak tidak disarankan untuk konsumsi kafein karena dapat mengganggu pola tidur, sistem saraf yang masih berkembang hingga konsentrasi.