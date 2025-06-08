Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kurangi Pegal saat Kerja, Cukup Butuh Waktu 5 Menit

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |19:00 WIB
Kurangi Pegal saat Kerja, Cukup Butuh Waktu 5 Menit
Kurangi Pegal saat Kerja, Cukup Butuh Waktu 5 Menit (Foto: Shutterstock)
PADATNYA deadline pekerjaan kerap membuat pekerja lupa mengambil jeda istirahat. Kerja tanpa jeda bisa memberikan tekanan terhadap fisik dan mental. 

Untuk itu, dibutuhkan peregangan atau stretching di tengah padatnya jam kerja. Hanya cukup lima menit, stretching dianggap mampu menjaga fleksibilitas otot. 

Apalagi kalau pekerjaan Anda menuntut untuk duduk di depan komputer selama berjam-jam. Gerakan-gerakan sederhana yang diajarkan dari stretching memang mudah dipraktikan. 

Stretching saat bekerja dianggap mampu menyehatkan tubuh para pegawai kantoran, begini penjelasan yang dirangkum dari laman Kemenkes, Minggu (8/6/2025).

Stress

1. Lancarkan aliran darah 

Peregangan yang dilakukan dengan tepat mampu melancarkan aliran darah. Terlalu lama bekerja dalam posisi sama akan membuat sirkulasi darah Anda agak terhambat dan berpotensi memicu tekanan darah tinggi;

2. Regangkan Otot

Keseimbangan dan koordinasi tubuh juga mudah bermasalah kalau Anda jarang menggerakkan tubuh di sela-sela pekerjaan. Jadi, luangkan waktu Anda untuk meregangkan otot tubuh supaya tidak kelelahan atau pegal;

 

