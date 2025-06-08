Resep Ramuan Penurun Kolesterol, Cocok Diminum Usai Santap Daging Kurban

KOLESTEROL tinggi menjadi salah satu momok menakutkan khususnya pasca perayaan Idul Adha. Imbas makanan yang penuh santan, kolesterol tinggi bisa menjadi ancaman untuk kesehatan.

Salah satu penyebab kolesterol yang tinggi ialah asupan makanan yang tak sehat. Saat Lebaran Haji, Anda mungkin banyak melahap sajian masakan dengan olahan daging sepeti sate, sop, dendeng hingga tongseng.

Eits, jangan takut. Anda bisa menjaga kadar kolesterol dengan beberapa cara pasca lebaran ini. Selain kembali ke pola hidup sehat, ramuan satu ini juga bisa Anda coba untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat ramuan penurun kolesterol ini? Yuk simak informasinya dilansir kanal YouTube Diizah Kitchen, Senin (9/6/2025).

Bahan-bahan ramuan penurun kolesterol:

- 1 batang serai

- 500 ml air

- 1 batang kunyit

- 1 ruas jahe

- Jeruk nipis

- Madu