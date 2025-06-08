Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ramuan Penurun Kolesterol, Cocok Diminum Usai Santap Daging Kurban

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |05:25 WIB
Resep Ramuan Penurun Kolesterol, Cocok Diminum Usai Santap Daging Kurban
Resep Ramuan Penurun Kolesterol, Cocok Diminum Usai Lebaran Haji (Foto: indoindian)
A
A
A

KOLESTEROL tinggi menjadi salah satu momok menakutkan khususnya pasca perayaan Idul Adha. Imbas makanan yang penuh santan, kolesterol tinggi bisa menjadi ancaman untuk kesehatan.

Salah satu penyebab kolesterol yang tinggi ialah asupan makanan yang tak sehat. Saat Lebaran Haji, Anda mungkin banyak melahap sajian masakan dengan olahan daging sepeti sate, sop, dendeng hingga tongseng. 

Sate Maranggi Purwakarta

Eits, jangan takut. Anda bisa menjaga kadar kolesterol dengan beberapa cara pasca lebaran ini. Selain kembali ke pola hidup sehat, ramuan satu ini juga bisa Anda coba untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat ramuan penurun kolesterol ini? Yuk simak informasinya dilansir kanal YouTube Diizah Kitchen, Senin (9/6/2025).

5 Jamu Penurun Kolesterol

Bahan-bahan ramuan penurun kolesterol:

- 1 batang serai

- 500 ml air

- 1 batang kunyit

- 1 ruas jahe

- Jeruk nipis

- Madu

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/298/3141949/jamu-56px_large.jpg
Ramuan Jamu Alami Bisa Turunkan Kolesterol hingga Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066152/ishowspeed-0JfN_large.jpg
8 Manfaat Jamu Beras Kencur yang Diminum IShowSpeed saat Ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/612/2922127/kemendikbudristek-sebut-jamu-bakal-diresmikan-jadi-warisan-budaya-oleh-unesco-akhir-tahun-ini-45p0Vn96X5.jpg
Kemendikbudristek Sebut Jamu Bakal Diresmikan Jadi Warisan Budaya oleh UNESCO Akhir Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/298/2868579/5-ramuan-jamu-yang-ampuh-menurunkan-berat-badan-pejuang-diet-wajib-tahu-ini-LWsoGfBqj2.jpg
5 Ramuan Jamu yang Ampuh Menurunkan Berat Badan, Pejuang Diet Wajib Tahu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/05/612/2759346/redakan-batuk-dengan-jamu-dari-sido-muncul-ada-diskon-s-d-21-gratis-ongkir-di-aladinmall-sPIhvawWD1.jpg
Redakan Batuk dengan Jamu dari Sido Muncul, Ada Diskon s.d 21% + Gratis Ongkir di AladinMall!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/16/298/2708731/tips-minum-jamu-yang-aman-sembarangan-malah-bikin-ginjal-rusak-loh-6zhXnSalSi.jpg
Tips Minum Jamu yang Aman, Sembarangan Malah Bikin Ginjal Rusak Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement