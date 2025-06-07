Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makanan Disemutin, Baiknya Dikonsumsi atau Tidak?

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |17:18 WIB
Makanan Disemutin, Baiknya Dikonsumsi atau Tidak?
A
A
A

JAKARTA - Makanan yang telah disemutin, menimbulkan pertanyaan. Apakah boleh dimakan atau sebaiknya dibuang saja?  

Gerombolan semut memang kerap datang dan menyerbu makanan dan minuman. Bahkan, susu di dalam stoples pun bisa didatangi semut melalui berbagai celah. Jika dibuang, rasanya ada asumsi mubazir. Jadi banyak di antara moms yang tetap memilih untuk diselamatkan dengan alasan "daripada mubazir". 

Masalah ini terkesan sepele dan tidak berbahaya. Tapi siapa sangka, ternyata makanan yang telah disemutin bisa membawa masalah kesehatan yang serius. 

Pengampu komunitas komunitas parenting Tentang Anak, dr. Nadhira Afifa, MPHP, mengungkapkan bahwa kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan keluarga, terutama bagi anak-anak.

Studi Mengenai Risiko Makanan yang Disemutin 

Sebuah studi menemukan bahwa semut bisa membawa berbagai jenis mikroorganisme berbahaya, seperti:

Jamur (ditemukan pada 100% sampel semut yang diteliti)
Coliform (52%)
Escherichia coli (18%)
Salmonella (8%)

Kandungan bakteri ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti:
- Diare
- Mual dan muntah
- Infeksi rongga mulut
- Reaksi menyengat di dalam mulut

