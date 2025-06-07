Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Legenda Raja Ampat, Telur Menjelma Jadi Hantu dan Gelar Fun Raja Bersaudara

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |14:25 WIB
Legenda Raja Ampat, Telur Menjelma Jadi Hantu dan Gelar Fun Raja Bersaudara
Kehebohan Tradisi Arak-arakan Puluhan Hewan Kurban di Malang. (Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

RAJA Ampat dikenal sebagai salah satu harta karun hayati terbesar di dunia menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi. Namun keindahannya tengah tercoreng aktivitas pertambangan yang secara agresif merusak surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. 

Terdapat berbagai versi mengenai asal-usul Raja Ampat menurut mitos masyarakat setempat. Berikut ini uraiannya. Secara umum, asal-usul ini dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum dan setelah tokoh Gurabesi.

Periode Sebelum Gurabesi

Dalam versi ini, yang berasal dari suku Kawe dan Wawiyai, seperti yang dicatat oleh Van der Leeden pada tahun 1979-1980, sebelum Gurabesi berkuasa, wilayah ini sudah memiliki kerajaan lokal yang dipimpin oleh raja-raja bersaudara yang bergelar fun. 

Fun Giwar memimpin Waigeo, Fun Tusan menguasai Salawati, dan Fun Mustari menguasai Misool. Selain itu, terdapat saudara keempat, fun Kilimuri, yang pergi ke Pulau Seram, saudara kelima, fun Sem, yang berubah menjadi makhluk halus, serta Pin Take, saudari keenam, dan saudara ketujuh yang membatu di Wawage, Waigeo Selatan. 

Mereka awalnya tinggal bersama di Wawage, tetapi kemudian terlibat perselisihan dan berpisah. Dari sejarah ini, muncul mitos yang dipercaya masyarakat bahwa saudara perempuan Pin Take hamil tanpa suami, yang membuat saudara-saudaranya merasa malu. Akibatnya, dia dihanyutkan ke laut oleh saudara-saudaranya. 

Pin Take terdampar di Pulau Numfor dan bertemu dengan Manar Maker, seorang tokoh mitos dari masyarakat Biak-Numfor. Pin Take kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kurabesi. Ketika dewasa, Kurabesi kembali ke Kali Raja (Wawage) dan bertemu pamannya, fun Giwar. Gurabesi, fun Giwar, dan anak Giwar yang bernama Mereksopen, membantu Raja Tidore dalam peperangan melawan Raja Ternate. 

Sebagai imbalan atas kemenangan melawan Ternate, Kurabesi dinikahkan dengan putri Sultan Tidore, Boki Taiba. Kurabesi dan istrinya kemudian menetap di Wauyai, Waigeo, Raja Ampat hingga akhir hayatnya.

Raja Ampat Cantik

(Kecantikan pemandangan Raja Ampat. Foto: Green Peace)

Periode Setelah Gurabesi

Salah satu versi yang dicatat oleh F.C. Kamma pada akhir tahun 1930-an menyebutkan bahwa seorang pemimpin dari Biak bernama Gurabesi (Kurabesi) atau Sekfamneri, bermigrasi ke kepulauan ini. Dia bersama penduduk setempat berhasil menghentikan ekspansi orang Sawai dari Patani, Halmahera Tengah ke wilayah ini. Tempat di mana orang Sawai dikalahkan oleh tipu muslihat Gurabesi kemudian dinamakan Bukorsawai (tengkorak orang Sawai) di Waigeo Utara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170640//raja_ampat-3Oo8_large.jpg
Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Kementerian ESDM dan KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/629/3168586//ibu_hamil-e4i7_large.jpg
Apakah Ibu Hamil Dilarang Melihat Gerhana Bulan Total? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/612/3160709//viral-MQY6_large.jpg
Viral! Pasangan Pengantin Digendong saat Melewati Kali Pemali, Mitosnya Biar Rumah Tangga Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/330/3160572//pernikahan-KxFe_large.jpg
Benarkah Tidak Boleh Menikah di Bulan Safar? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/614/3160122//bulan_safar-Jd48_large.jpg
Mitos-Mitos di Bulan Safar dan Penjelasannya dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/612/3155993//menikah-0LX6_large.jpg
Alasan Masyarakat Jawa Tak Boleh Hajatan Nikah di Bulan Suro, Tradisi Sejarah hingga Mitosnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement