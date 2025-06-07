Gurihnya Orem-Orem Khas Arema, Rekomendasi untuk Dicicipi!

MENGUNJUNGI Kota Malang tak lepas rasanya kalau tak mencicpi kuliner khas Arema alias Arek Malang. Dari sekian kuliner khas Malang, nama Orem-Orem mungkin masih kurang familiar di telinga wisatawan. Maklum saja kuliner tradisional ini memang sudah jarang dijumpai di Kota Malang.

Salah satu penjual Orem-Orem di kawasan Jalan Blitar Nomor 14 A, salah satu dari segelintir pedagang Orem-Orem yang masih tersisa di Kota Malang. Penjual Orem-Orem ini sudah berjualan sejak 1995 dirintis oleh ayah kandungnya.

"Sudah berjualan Orem-Orem sejak tahun 1995 saat itu ayah kandung saya yang mengawali jualan. Tahun 2000-an jualan itu saya teruskan," ucap pemilik warung Orem-Orem Arema, Alex Suprapto (39).

Orem-Orem kata Alex, terdiri dari ketupat, tempe, bawang merah digoreng, toge, dengan disiram kuah santan yang gurih manis. Namun yang membedakan dari makanan ini, ketupatnya berdimensi cukup besar sekitar 10 cm dan terdapat tempe yang menjadi khasnya Kota Malang.

(Gurihnya Orem-Orem Khas Malang. Selain enak, harga pun ramah di kantong. Foto: Okezone)

"Ciri khasnya memang kalau di Malang, ketupatnya lebih besar, dibandingkan dengan daerah lainnya. adanya di malang. Yang khas juga tempenya. Jadi yang disebut Orem-Orem itu ketupat dan tempenya," ucap Alex kembali.

Menurut Alex, sehari-hari termasuk saat akhir pekan ia mampu menjual 200 porsi Orem-Orem. Untuk memenuhi kebutuhan 200 porsi tersebut Alex membutuhkan 30 ketupat besar dan lebih dari 30 ketupat kecil.

"Satu ketupat kecil bisa dipakai 4 sampai 5 porsi. Kalau ketupat besar bisa dipakai 10 porsi. Besar kecilnya ketupat tidak sama," terangnya kembali.

Dalam memasak ketupatnya memerlukan waktu setidaknya 7-8 jam supaya benar-benar matang hingga ke dalam. "Kalau masak ketupat jam 21.00 WIB malam ditinggal tidur paginya jam 05.00 WIB baru matang," tutur Alex.