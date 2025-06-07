Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Fadli Zon Ajak Publik Kenang Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa di Pameran Gelegar Foto Nusantara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |22:17 WIB
Fadli Zon Ajak Publik Kenang Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa di Pameran Gelegar Foto Nusantara
Menbud Fadli Zon menghadiri pameran Gelegar Foto Nusantara 2025 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. (Foto: dok Kemenbud)
JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri Pameran Gelegar Foto Nusantara 2025 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI ke-5, Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, (7/6).

Pameran ini menampilkan karya fotografi dari Guntur Soekarnoputra, putra sulung Bung Karno. Dengan tema Potret Sejarah dan Kehidupan, pameran ini mengajak kita untuk mengenang Perjuangan Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa.

“Foto-foto karya Guntur Soekarnoputra merekam perjalanan bangsa sejak 1956, menampilkan berbagai peristiwa penting, ekspresi kehidupan, hingga wajah-wajah tokoh publik dan masyarakat sehari-hari," ujar Fadli Zon.

Menurutnya, pameran ini membuktikan bahwa fotografi adalah seni visual yang penting, terutama ketika dilakukan dalam kurun waktu panjang oleh putra Presiden Republik Indonesia. Jejak perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa yang terekam di sini harus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

Sementara itu dalam sambutannya, Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa pameran ini merekam perjalanan sejarah yang belum banyak diketahui publik, termasuk momen penting seperti TAP MPRS No. 33 tentang lengsernya Bung Karno.

      
