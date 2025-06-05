Yuk Kenali Gejala Depresi, Hilang Nafsu Makan hingga Merasa Tak Berguna

DEPRESI merupakan salah satu jenis gangguan mental atau mental health disorders. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seseorang merasa sedih berkepanjangan, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Kondisi ini bisa berlangsung lama, mulai dari berminggu-minggu sampai berbulan-bulan.

Sayangnya, depresi seringkali terabaikan karena dianggap sebagai gejala stres biasa. Padahal deteksi dini gejala depresi dapat membuka jalan untuk penanganan dan dukungan yang dibutuhkan.

Gejala Depresi

Berikut adalah gejala-gejala depresi yang dirangkum dari laman Kemenkes, Kamis (5/5/2025).

- Sedih dan murung.

- Kehilangan semangat dan energi.

- Hilang nafsu makan.

- Sulit tidur atau sebaliknya tidur berlebihan.

- Merasa pesimis dan tidak berguna.

- Sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan.

- Gelisah dan tidak tenang.

- Merasa bersalah dan putus asa

- Memiliki pikiran menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.

- Gangguan fisik, seperti nyeri punggung dan sakit kepala.