DEPRESI merupakan salah satu jenis gangguan mental atau mental health disorders. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seseorang merasa sedih berkepanjangan, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Kondisi ini bisa berlangsung lama, mulai dari berminggu-minggu sampai berbulan-bulan.
Sayangnya, depresi seringkali terabaikan karena dianggap sebagai gejala stres biasa. Padahal deteksi dini gejala depresi dapat membuka jalan untuk penanganan dan dukungan yang dibutuhkan.
Berikut adalah gejala-gejala depresi yang dirangkum dari laman Kemenkes, Kamis (5/5/2025).
- Sedih dan murung.
- Kehilangan semangat dan energi.
- Hilang nafsu makan.
- Sulit tidur atau sebaliknya tidur berlebihan.
- Merasa pesimis dan tidak berguna.
- Sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan.
- Gelisah dan tidak tenang.
- Merasa bersalah dan putus asa
- Memiliki pikiran menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.
- Gangguan fisik, seperti nyeri punggung dan sakit kepala.