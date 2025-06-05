Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Yuk Kenali Gejala Depresi, Hilang Nafsu Makan hingga Merasa Tak Berguna

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Juni 2025 |14:51 WIB
Yuk Kenali Gejala Depresi, Hilang Nafsu Makan hingga Merasa Tak Berguna
Yuk Kenali Gejala Depresi, Hilang Nafsu Makan hingga Merasa Tak Berguna (Foto: Shutterstock)
DEPRESI merupakan salah satu jenis gangguan mental atau mental health disorders. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seseorang merasa sedih berkepanjangan, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Kondisi ini bisa berlangsung lama, mulai dari berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. 

Sayangnya, depresi seringkali terabaikan karena dianggap sebagai gejala stres biasa. Padahal deteksi dini gejala depresi dapat membuka jalan untuk penanganan dan dukungan yang dibutuhkan.

Gejala Depresi

Berikut adalah gejala-gejala depresi yang dirangkum dari  laman Kemenkes, Kamis (5/5/2025).

- Sedih dan murung.

- Kehilangan semangat dan energi.

- Hilang nafsu makan.

- Sulit tidur atau sebaliknya tidur berlebihan.

- Merasa pesimis dan tidak berguna.

- Sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan.

- Gelisah dan tidak tenang.

- Merasa bersalah dan putus asa

- Memiliki pikiran menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.

- Gangguan fisik, seperti nyeri punggung dan sakit kepala.

 

Halaman:
1 2
      
