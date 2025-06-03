Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rencana Liburan Jadi Makin Nyata: Diskon s/d Rp500 Ribu dan Cicilan 0%

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |13:29 WIB
Rencana Liburan Jadi Makin Nyata: Diskon s/d Rp500 Ribu dan Cicilan 0%
Rencana Liburan Jadi Makin Nyata: Diskon s/d Rp500 Ribu dan Cicilan 0% (Foto: ist)
A
A
A

LIBURAN menjadi cara terbaik untuk mengistirahatkan diri dari rutinitas dan menciptakan kenangan berharga. Namun, kendala biaya tidak dapat dimungkiri sering kali membuat rencana liburan harus ditunda. Nah, untuk membantu mewujudkan liburan impian Anda, Mister Aladin bersama digibank menghadirkan promo spesial yang akan menjadikan perjalanan Anda lebih hemat dan nyaman.

Melalui promo ini, Anda bisa menikmati diskon hingga Rp500.000 serta cicilan 0% hingga 12 bulan untuk berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat domestik maupun internasional, dan tiket kereta. Cukup dengan menggunakan kartu kredit digibank, Anda dapat merencanakan perjalanan tanpa harus khawatir dengan anggaran. Promo ini berlaku hingga 24 Juni 2025, setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, kini saatnya Anda merancang liburan tanpa ragu dan menikmati setiap perjalanannya dengan lebih tenang dan terjangkau.

Mengapa Memilih Mister Aladin?     
   
Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.    

 

