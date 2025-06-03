Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Malaysia dan Arab Saudi, Pilihan Favorit Destinasi Warga Indonesia

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |19:31 WIB
Malaysia dan Arab Saudi, Pilihan Favorit Destinasi Warga Indonesia
Semoga sharingnya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi banyak orang Indonesia, Malaysia adalah destinasi utama untuk menikmati liburan ke luar negeri. Hal itu terungkap berdasarkan data yang menyatakan Malaysia menjadi negara tujuan utama bagi wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri pada April 2025. Lebih dari 25% perjalanan luar negeri dilakukan ke Negeri Jiran tersebut.

Perjalanan ke Malaysia menyumbang 27,71% dari perjalanan luar negeri orang Indonesia hingga April 2025. Dibandingkan bulan sebelumnya, persentase ini tetap stabil, menunjukkan bahwa orang Indonesia lebih suka berlibur ke Malaysia daripada negara lain. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Wisatawan Nasional Indonesia melakukan 926,60 ribu perjalanan ke luar negeri pada April 2025. Malaysia menyumbang sekitar 257 ribu perjalanan, atau 27,71% dari total perjalanan. Hal ini menjadikannya negara tujuan paling umum bagi warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri. 

"Pada urutan selanjutnya, tujuan perjalanan favorit nomor dua adalah Arab Saudi 15,95% dan yang ketiga adalah Singapura 13,46%," demikian dikutip Selasa (3/6/2025).

Sejumlah faktor mendorong popularitas Malaysia sebagai tempat liburan. Salah satunya termasuk lokasinya yang dekat, kesamaan budaya dan konektivitas penerbangan yang baik, serta pilihan belanja dan kuliner yang menarik bagi wisatawan Indonesia.

Berdasarkan pintu utama, Bandara Soekarno Hatta menerima lebih dari 500 ribu perjalanan wisna dan menjadikannya bandara utama bagi wisatawan nasional. Bandara Ngurah Rai di Bali dan Bandara Juanda di Surabaya juga aktif, menuduki peringkat nomor dua dan tiga sebagai pintu utama perjalanan luar negeri. 

(Rani Hardjanti)

      
Telusuri berita women lainnya
