Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bule Afrika dan Timur Tengah Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |18:37 WIB
Bule Afrika dan Timur Tengah Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia
Bule Afrika dan Timur Tengah Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bule Afrika dan Timur Tengah dominasi daftar kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Bahkan, kedua wilayah ini melampaui Asia dan Eropa dalam pertumbuhannya.

Kunjungan wisatawan dari Afrika meningkat 35,28% dari tahun ke tahun, sementara kunjungan wisatawan dari Timur Tengah meningkat 22,13%. 

Karena konsisten meningkat dibanding bulan sebelumnya, kenaikan mencolok ini menjadi perhatian utama. Pertumbuhannya masing-masing adalah 89,57% dan 151,37%, Selasa (3/6/2025).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang April 2025, ada peningkatan 9,15% dalam jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Kelompok yang paling cepat berkembang adalah wisatawan dari Afrika dan Timur Tengah.

Tercatat sebanyak 7.630 kunjungan dari Afrika dibandingkan April 2024. Dengan 18.312 orang yang mengunjungi Timur Tengah, wisatawan Arab Saudi menjadi yang paling banyak dengan 10.820 kunjungan, atau sekitar 59% dari total kunjungan.

Panjang tinggal juga menunjukkan peningkatan kunjungan. Wisatawan Rusia menghabiskan waktu terlama di Indonesia, rata-rata 27,39 malam, diikuti oleh wisatawan dari Timur Tengah, yang rata-rata menghabiskan 11,51 malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183941//wisman_mancanegara-Q7Me_large.jpg
Kunjungan Wisman Tembus 11,43 Juta hingga September 2025, Turis ASEAN Masih Dominan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183654//wisatawan-v5fh_large.jpg
Cara Indonesia–Arab Tingkatkan Pariwisata Kedua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182232//kosrel-7zts_large.jpg
Jumlah Wisatawan Indonesia ke Korsel Capai Ranking 4 di Asean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181028//turis-KZ6r_large.jpg
Pengeluaran Wisman Selama Liburan di Indonesia Capai Rp21 Juta per Kunjungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181021//bandara-VRon_large.jpg
Kunjungan Wisman Turun 7,33% di September 2025, Turis Malaysia Masih Dominan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/25/3178683//paspor-RV32_large.jpg
Akhir Tahun Banyak yang Wisata ke Luar Negeri, Waspada Kejahatan Pemalsuan Paspor!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement