Bule Afrika dan Timur Tengah Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia

Bule Afrika dan Timur Tengah Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bule Afrika dan Timur Tengah dominasi daftar kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Bahkan, kedua wilayah ini melampaui Asia dan Eropa dalam pertumbuhannya.

Kunjungan wisatawan dari Afrika meningkat 35,28% dari tahun ke tahun, sementara kunjungan wisatawan dari Timur Tengah meningkat 22,13%.

Karena konsisten meningkat dibanding bulan sebelumnya, kenaikan mencolok ini menjadi perhatian utama. Pertumbuhannya masing-masing adalah 89,57% dan 151,37%, Selasa (3/6/2025).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang April 2025, ada peningkatan 9,15% dalam jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Kelompok yang paling cepat berkembang adalah wisatawan dari Afrika dan Timur Tengah.

Tercatat sebanyak 7.630 kunjungan dari Afrika dibandingkan April 2024. Dengan 18.312 orang yang mengunjungi Timur Tengah, wisatawan Arab Saudi menjadi yang paling banyak dengan 10.820 kunjungan, atau sekitar 59% dari total kunjungan.

Panjang tinggal juga menunjukkan peningkatan kunjungan. Wisatawan Rusia menghabiskan waktu terlama di Indonesia, rata-rata 27,39 malam, diikuti oleh wisatawan dari Timur Tengah, yang rata-rata menghabiskan 11,51 malam.